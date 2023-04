Zum bundesweiten Einheitspreis von 49 Euro pro Monat überall in Deutschland den öffentlichen Nahverkehr nutzen dürfen: Das ist das große Versprechen des neuen Deutschlandtickets. Ab 1. Mai kann man das Abo nutzen – egal ob Busse, Straßen-, Stadt- oder U-Bahnen sowie S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpresszüge.

Im Detail haben die Verkehrsverbünde aber zum Teil unterschiedliche Regelungen getroffen. Der SÜDKURIER hat dazu nachgefragt Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF), der für den öffentlichen Nahverkehr mit Bussen und Bahnen im Stadtkreis Freiburg sowie den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen zuständig ist.

Wann und wo bekommt man das 49-Euro-Ticket im RVF-Tarifgebiet?

Das Deutschlandticket ist grundsätzlich keine einzeln verkaufte Fahrkarte, sondern ein Abonnement. Man kann es ab sofort abschließen und dann monatlich kündigen. Im Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) bestellen Interessierte das Deutschland-Ticket laut RVF „am schnellsten und einfachsten“ online bei der Freiburger Verkehrs-AG (VAG), die zum RVF-Unternehmensverbund gehört. Die Internet-Adresse lautet https://abo.vag-freiburg.de/Abo/Neuantrag. Wichtig sei, dass die Bestellung des Abos bis einschließlich zum 15. April bei der VAG vorliegen müsse, wenn man ab 1. Mai damit fahren will. Die VAG betreue alle Abos im Auftrag des RVF. Wer sich für das Deutschlandticket bereits habe vormerken lassen, werde von RVF und VAG automatisch kontaktiert. Weitere Infos gebe es unter https://www.rvf.de/aktuelles/deutschland-ticket.

Was tun, wenn man bereits ein Abo beim RVF hat?

„Alle Kundinnen und Kunden, die aktuell ein Abo der RegioKarte haben, können einfach ins Deutschlandticket wechseln“, informiert der RVF. Wer sich für das Deutschlandticket entscheide, könne über seinen AboOnline-Kundenzugang auf den Webseiten der VAG zum Deutschlandticket wechseln. „Wichtig ist, dass das Deutschland-Ticket immer zum 15. des Vormonats bestellt werden muss, wenn es ab dem nächsten Monat starten soll“, so der Verbund. Nach einem Wechsel in das Deutschlandticket verlieren die RegioKarten aus dem Abo, die Kunden dann noch zuhause haben, automatisch ihre Gültigkeit. Ende 2023 müssen dann alle Papier-Fahrscheine durch einen digitalen Fahrschein ersetzt werden. Kunden im RVF erhalten das Deutschland-Ticket dann als Fahrschein auf ihr Handy oder per Chipkarte.

Was spare ich im Vergleich zu anderen RVF-Tarifen?

Das Deutschlandticket-Abo kostet im Monat 49 Euro und ist damit deutlich billiger als die bisherigen RegioKarten-Abos für 62,10 Euro im Monat. Allerdings gibt es bei den RegioKarten zum Teil geldwerte Vorteile, die im Deutschlandticket nicht enthalten sind – aber die auch nicht jeder braucht. Bei den Regiokarten dürfen zum Beispiel an Sonn- und Feiertagen ein Erwachsener sowie bis zu vier Kinder oder Hunde zusätzlich gratis mitfahren. Beim Deutschlandticket gibt es dagegen keine Mitnahmeregelung. Außerdem gibt es die RegioKarte in einer übertragbaren Variante, nicht aber beim Deutschlandticket. Dieses ist aber wiederum deutschlandweit gültig, die RVF-Abokarten nicht.

Kann ich weitere Personen oder Hunde mitnehmen?

Der RVF sagt klar: Nein. Eine kostenlose Mitnahme von Personen über 6 Jahren ist mit einem Deutschlandticket nicht möglich. „Kinder unter 6 Jahren können weiterhin kostenlos mitgenommen werden“, heißt es beim Verbund. Kinder über 6 Jahre müssen eine Fahrkarte erwerben. „Hier bietet sich für Baden-Württemberg das RVF JugendTicketBW für maximal 30,42 Euro pro Monat an“, empfiehlt der Verbund, falls die Kinder häufiger mit Bus oder Bahn unterwegs sind. Hunde dürfen bei einem Deutschlandticket nicht gratis deutschlandweit mitfahren. Innerhalb des Regio-Verbundgebietes gelten für die Mitnahme von Tieren die RVF-Regeln. Kleine Hunde sowie Katzen in einem sicheren Behältnis fahren demnach kostenlos. Das gelte auch für Blindenführhunde am Geschirr. Größere Hunde fahren zum Kindertarif mit einer eigenen Regiokarte oder der Welcomekarte Kind. „Anstelle von Kindern kann man mit der TagesKarte und der RegioKarte auch Hunde mitnehmen“, so der RVF.

Kann ich Fahrräder mitnehmen?

Grundsätzlich ist beim Deutschland-Ticket keine Fahrradmitnahme im Ticket enthalten. „Im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten ist auf allen regionalen S-Bahnstrecken und in der Rheintalbahn die Fahrradmitnahme kostenlos. Ausnahme ist wochentags die Hauptverkehrszeit morgens von 6 bis 9 Uhr“, heißt es beim Verbund: Dann muss fürs Rad ein eigener Fahrschein gelöst werden. In den Stadtbahnen und Bussen werden keine Fahrräder transportiert. Generell darf man Fahrräder im RVF-Bereich nur in den S-Bahnen und Zügen der Deutschen Bahn (DB) und der SWEG mitnehmen. Eine Besonderheit: „Für bei der VAG abgeschlossene Deutschland-Tickets gelten die Mobilitätsrabatte bei Frelo, Carsharing etc.“, so der RVF.

Kann ich auch in der 1. Klasse fahren?

Um die 1. Klasse mit dem Deutschlandticket innerhalb Baden-Württembergs nutzen zu können, wird es ein 1.-Klasse-Zusatzticket zum Preis von 49 Euro angeboten. Dieses ist nur in Verbindung mit einem gültigen Deutschlandticket gültig. Somit muss der Fahrgast für die 1. Klasse 98 Euro bezahlen (49 Euro für Deutschlandticket plus 49 Euro für 1.-Klasse-Zusatzticket). Der Inhaber des Deutschlandtickets mit 1.-Klasse-Zusatzticket kann damit die 1. Klasse in allen Nahverkehrsmitteln in den Verkehrsverbünden und verbundgrenzenüberschreitend in Baden-Württemberg nutzen. „Diese Regelung erstreckt sich auf ganz Baden-Württemberg, aber nicht auf ganz Deutschland!“, warnt der RVF.

Auf welchen Strecken im RVF-Gebiet gilt das Ticket nicht?

Das RVF-Deutschlandticket gilt nicht in den Zügen des Fernverkehrs der Deutschen Bahn (IC, EC, ICE) sowie bei Anbietern wie zum Beispiel FlixTrain/FlixBus.