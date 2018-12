Villingen-Schwenningen Die Schwenninger Neckarhalle strahlt jetzt buchstäblich in neuem Glanze

Die Arbeiten an der Neckarhalle, der neuen Stadthalle für Schwenningen, sind auf der Zielgeraden. Nun wurde auch die Lichtkunst des Künstlers Andreas Schmidt in Betrieb genommen, die die neue Veranstaltungshalle in Szene setzt.