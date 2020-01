Spekuliert wurde bereits seit einigen Wochen. Jetzt ist es offiziell: Danilo Cristilli aus Villingen steigt bei der RTLZWEI-Fernsehsendung „Köln 50667“ ein.

Cristilli, der vergangenes Jahr bereits als Teilnehmer bei der Flirtsendung „Love Island„ im Fernsehen auf sich aufmerksam machte, soll ab dem 28. Januar in der Serie als Antonio Bianchi zu sehen sein. Ausgestrahlt wird das Format immer montags bis freitags um 18.05 Uhr. Bereits eine Woche früher gibt es die Folgen mit Danilo Cristilli im Internet bei einem Streamingdienst zu sehen.

Wie der TV-Sender mitteilt, wird Neuankömmling Toni, wie er in der Sendung auch genannt wird, in der Domstadt von Anfang an für Aufregung sorgen. Ähnlich wie im richtigen Leben, wird er in der Serie einen Frauenschwarm mimen. Gleich bei seinem ersten Auftritt soll er im Sturm die Herzen von zwei Schauspielkolleginnen erobern. Das wird natürlich für Zündstoff in der Handlung sorgen.

Danilo Cristilli spielt in der Sendung „Köln 50667“ den Frauenschwarm Antonio. | Bild: RTLZWEI / Per Florian Appelgren

Der Villinger Quereinsteiger ins Schauspielgeschäft spielt bei „Köln 50667“ einen Schreiner, der nebenbei als Model arbeitet. Dieser hat schon einiges von der Welt gesehen und gibt sich als weltoffener Lebemann, der von einer Liebelei in die nächste stolpert. Nach vielen Abenteuern ist es für Toni aber an der Zeit, sich langsam, aber sicher an einem festen Ort zu erden. Dafür hat er sich die Rheinmetropole ausgesucht. Antonio fällt es leicht, durch seine kontaktfreudige und charmante Art Menschen kennen zu lernen und somit neue spannende Kapitel zu erleben. So auch, als er in Köln die Gefühlswelt von gleich Frauen ganz schön durcheinanderwirbelt und für eine spannende Dreieckskonstellation sorgt.

Der 23-jährige Doppelstädter ist vielen Menschen noch als Stürmer beim FC 08 Villingen eine Begriff. Eine Kreuzband-Verletzung beendete jedoch seine Fußballkarriere vorzeitig. 2019 war er bereits als Kandidat bei „Love Island„ im Fernsehen zu sehen. Dort schied er jedoch kurz vor dem Finale aus. Im Anschluss kündigte er im SÜDKURIER-Interview an, die Sendung als Sprungbrett nutzen zu wollen. Mit Erfolg: Heute hat Cristilli knapp 140.000 Fans im sozialen Netzwerk Instagram. Und dieses Konto dürfte durch seinen Einstieg bei der TV-Sendung jetzt noch weiter wachsen.

