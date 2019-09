„Den kenne ich doch!“ Dieser Satz war sicher von vielen Fernsehzuschauer aus der Region zu hören, als in den vergangenen Tagen den Fernsehsender RTL II eingeschaltet haben. „Richtig“, lautet die Antwort des SÜDKURIER. Der 22-jährige Danilo, der derzeit als Teilnehmer bei der Sendung „Love Island„ zu sehen ist, heißt mit vollem Namen Danilo Cristilli. Er stammt aus Villingen-Schwenningen und war bis 2018 als Mittelstürmer für den FC 08 Villingen auf Torjagd. Eine schwere Knieverletzung bedeutete jedoch ein vorläufiges Karriere-Ende beim Traditionsverein. Jetzt spielt der leidenschaftliche Sportler mit italienischen Wurzeln also im TV-Format „Love Island„ mit und sucht vor den Fernsehkameras nach der großen Liebe.

Islander: Danilo | Bild: RTL II, Magdalena Possert.

Sendung: Nicht ganz eine Million Zuschauer sahen den Auftakt der mittlerweile dritten Staffel der Kuppelsendung. Die Kandidaten leben währenddessen isoliert von der Außenwelt in einer Villa auf Mallorca. Ziel ist es, sich immer wieder mit anderen Teilnehmern – auch Islander genannt – vom anderen Geschlecht zu verbandeln. Wer beim regelmäßigen Neuverkuppeln am Single bleibt, der muss gehen. Verschiedene Spiele und Zuschauerabstimmungen bringen zusätzlich Bewegung in das Teilnehmerfeld. Das am Ende verbleibende Paar erhält 50 000 Euro.

Islander Danilo | Bild: RTL II, Magdalena Possert.

Auftreten: Um diesen Batzen Geld bemüht sich auch der Sport- und Fitnesskaufmann aus der Doppelstadt, der laut Angaben des Senders seit November 2018 Single ist. „Es war bisher noch nicht die Frau dabei, die mich umgehauen hat. Nach meiner ersten großen Liebe habe ich nie wieder so leidenschaftlich geliebt. Aber ich bin ja noch jung“, verrät er im Interview und lacht. „Ich sage immer, man sucht die Liebe nicht, sondern man findet sie einfach.“ Bislang scheint Cristilli in der Sendung noch nicht fündig geworden zu sein. Zuschauer haben ihn bislang eher unentschlossen erlebt. Er macht er sich viele Gedanken über die Kandidatinnen Melissa, Denise, Asena und Dijana, kann sich aber noch nicht so recht entscheiden. In der letzten Folge scheint bei ihm Dijana vorne zu liegen. Doch an den Sender gerichtet sagt er in die Kamera: „Hört mal auf Frauen reinzuschicken.“ Das würde ihn überfordern, so Cristilli, der schon einmal drei Beziehungen gleichzeitig hatte und viel Wert auf sein Aussehen legt. Aussagen wie diese kommen beim Publikum sicherlich nicht schlecht an, was für den Ausgang nicht ganz unwichtig sein könnte. In Sachen Beziehung ist aber noch alles offen. Eines stellte er im Vorfeld klar: „Sex will ich im Fernsehen nicht haben.“ Eine Frau zu küssen, sei jedoch kein Problem für ihn. Ob es dazu kommt, wird man sehen.

Chancen: „Zum perfekten Islander machen mich meine Ausstrahlung, mein Charme und meine italienische Art und Weise“, gibt sich der 22-Jährige zuversichtlich. Auch an einer guten Portion Selbstbewusstsein fehlt es dem Sportler nicht. „Ich bin eine klare Elf“, antwortet er mit einem Lächeln auf die Frage, wie er sich auf einer Skala von ein bis zehn einschätzt. Seine besten Eigenschaften seien demnach sein Lächeln und seinen Grübchen. „Damit bringe ich vermutlich eine Menge Mädels um den Verstand.“ Er sei aber auch sehr locker, verständnisvoll und strahle eine gewisse Ruhe aus. „Meine beste Eigenschaft ist mein Ehrgeiz. Wenn ich mir etwas vornehme, gebe ich alles, um es zu erreichen“, ist auf der Internetseite von RTL II zu lesen. Als negativ wertet Cristilli seine Ungeduld.

Islander: Danilo | Bild: RTL II, Magdalena Possert.

Zukunft: Welcher Typ Frau bei ihm Chancen hat, beschreibt Cristilli so: „Bei natürlichen, brünetten Frauen, die eine Mischung aus süß und sexy sind,

werde ich schwach.“ Weniger anziehend wirken Schnickschnack oder große und gemachte Brüste auf den 22-Jährigen. Für seine Zukunft wünscht er sich, eine eigene Familie zu Gründen. „Und drei Kinder zu haben. Das wäre mein Traum.“

Weitere Videos mit Danilo Cristilli können auf der RTL II-Webseite abgerufen werden: https://www.rtl2.de/sendung/love-island-heisse-flirts-und-wahre-liebe/islander/danilo