Das Freibad Badschnass in Tennenbronn öffnet am Samstag, 27. Mai, seine Pforten. Die Arbeiten an den Außenanlagen hatten sich witterungsbedingt verzögert, sodass der Eröffnungstag vom 18. Mai auf den 27. Mai verschoben werden musste, berichten die Stadtwerkle Schramberg in einer Pressemitteilug. Das Wetter hatte nicht mitgespielt. Dazu Stadtwerke-Chef Peter Kälble: „Wie in den Medien berichtet, war das Wetter alles andere als normal. Wir haben deswegen Plan B gestartet und an wichtigen Stellen nochmals mit Rollrasen gearbeitet. Es wird zur Eröffnung noch braune Stellen geben, in ein paar Wochen wird dann aber alles grün sein.“

Neu ist das Boulefeld, das von Groß und Klein gleichermaßen genutzt werden kann und sich an der Stelle befindet, wo früher das Planschbecken lag. Unterhalb des neuen Planschbeckens hat der Kinderspielplatz ebenfalls einen neuen Platz bekommen. Der Panoramaweg ist auch fertiggestellt. Ebenfalls neu sind die Fahrradstellplätze am Eingang des Freibads. Dort können jetzt wieder bequem Fahrräder abgestellt werden und bei Bedarf können die Fahrrad-Akkus mit Strom aufgeladen werden. Das Team um Bäderleiter Joachim Ragg freut sich auf einen guten Saisonstart. „Unsere Wassertemperaturen sind wieder auf gewohntem Niveau: Im Schwimmerbecken sind es 25 Grad, das Nichtschwimmerbecken hat 26 Grad und im Planschbecken liegt die Temperatur bei 28 Grad.“ Das Freibad hat täglich wie folgt geöffnet: In der Nebensaison (Mai, Juni und September): Montag bis Sonntag 10 bis 19 Uhr; in der Hauptsaison (Juli und August) Montag bis Freitag 9 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet diese Saison für Erwachsene 4,50 Euro, ermäßigt sind es zwei Euro. Für Kinder unter vier Jahren bleibt der Eintritt kostenlos. Auch dieses Jahr werden die Saisonkarten angeboten. Für Erwachsene kosten sie 100 Euro, ermäßigt 50 Euro. Die Familiensaisonkarte für zwei Erwachsene mit Kindern kostet 200 Euro. Auch der Freibadkiosk wird wie gewohnt mit Erfrischungen und Speisen für den kleinen Hunger zwischendurch geöffnet sein.