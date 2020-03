Sie sind in leuchtenden Farben gemalt und sollen beim bloßen Anblick beim Betrachter für einen Energieschub sorgen. Wenn Heidrun Boos von ihrem stressigen Alltag als Podologin entspannen will, greift sie zum Malpinsel und malt Energiebilder. Mittlerweile sind so mehr als 300 kunstvolle Werke entstanden, die sie jetzt für einen guten Zweck hergeben will.

Das ist pure Entspannung

Mit der Malerei begonnen hat Heidrun Boos vor etwa acht Jahren. „Ich habe einen VHS-Kurs in St. Georgen besucht“, erinnert sie sich an die Anfänge. Aufbauend auf den dort erworbenen Grundkenntnissen hat sie ihre Technik im Laufe der Zeit selbst verfeinert und weiterentwickelt. Das Malen ist für Heidrun Boos pure Entspannung. „Ich arbeite zwölf Stunden am Tag, da braucht man einen Ausgleich. Beim Malen bin ich ganz in mir“, erklärt die 58-Jährige. Gemalt wird ausschließlich am Wochenende „und dann hauptsächlich bei Regenwetter.“

Kennzeichen: Leuchtkraft

Für ihre Bilder wendet Heidrun Boos unterschiedliche Techniken an. Mal Spachtel- und mal Fließtechnik, mal spezielle Rakeltechnik und mal Spritz- und Actionpainting. Die Besonderheit ihrer Bilder liegt in der besonderen Leuchtkraft. „Diese leuchtenden Farben gehen direkt in die Seele hinein“, beschreibt die Künstlerin den Grund, aus dem sie ihre Werke als Energiebilder bezeichnet.

Manfred Moosmann ist Auktionator

Was einst im Kleinen begonnen hat, entwickelte sich in den vergangenen Jahren fast schon zu einer Sucht. Mittlerweile sind mehr als 300 Bilder entstanden, in unterschiedlichen Formaten und Techniken. Da der Platz begrenzt ist, entschloss sich Heidrun Boos daher, ihre Werke zu verkaufen und den gesamten Erlös für einen guten Zweck zu spenden. Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. März, werden die Bilder in der Tennenbronner Festhalle ausgestellt und zu Festpreisen verkauft. „Die Preisspanne liegt zwischen 18 und 350 Euro“, so Boos. Zudem gibt es am Sonntag, 22. März, um 16 Uhr eine Versteigerung, bei der alle bis dahin nicht verkauften Werke meistbietend versteigert werden. Als Auktionator fungiert Manfred Moosmann. Der gesamte Erlös soll dann an die Nachsorgeklinik in VS-Tannheim übergeben werden. Warum Tannheim? „Ich möchte einfach etwas für Kinder tun, die bisher aufgrund ihrer Krankheit noch sehr wenig Zeit zum Leben hatten“, begründet Heidrun Boos den Spendenzweck. Sie hofft, dass sich möglichst viele Käufer finden, die beim Betrachten der Farben und Motive Energie tanken.

„Ich male weiter“

Auch wenn sich die Malerin von ihren Werken trennt, heißt das nicht, dass sie mit der Malerei aufhört. „Im Gegenteil, wenn ich wieder Platz habe, male ich natürlich weiter.“