Der Brand

Am Nachmittag des 28. Juli vernichtete ein Feuer ein älteres, teilweise saniertes Mehrfamilienhaus an der Bundesstraße. 14 Personen verloren ihr gesamtes Hab und Gut . Es entstand ein Schaden von 400.000 Euro. Als Ursache stellten Sachverständige der Kriminalpolizei einen technischen Defekt an einer Elektroleitung fest. Aufgrund eines dadurch entstandenen Lichtbogens wurde ein Gefrierschrank in Brand gesetzt. Zwölf Personen konnten einen Tag später in ein leer stehendes Nachbarhaus einziehen. Zwei Personen, die nicht unmittelbar zur Familie gehören, wurden in städtischen Wohnungen untergebracht.