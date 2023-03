Das wird dem Biber nicht gefallen haben. Mitarbeiter eines Forstunternehmens haben im Auftrag des Landratsamts einen Biberdamm im Sommeraubach in Höhe eines Baufachhandels entfernt. Ein anderer Damm wurde so bearbeitet, dass der angestaute Wasserspiegel abgesenkt werden konnte.

Mit Heugabeln und Rechen waren Heinrich Jägle und sein Mitarbeiter Udo Simon von einem Forstunternehmen damit beschäftigt, einen vom Biber sorgfältig aufgebauten Damm einzureißen. Einige Meter weiter wurde ein weiteres imposantes Bauwerk des Nagetiers so bearbeitet, dass das Wasser abfließen kann.

Biberdamm wird abgesenkt Video: Sprich, Roland

Normalerweise sind Biberstaudämme streng geschützte und für Menschenhand unantastbare Bauwerke. Nur in Ausnahmefällen dürfen Biberdämme entfernt werden. Offenbar lag eine solche Ausnahme jetzt vor.

Diese Strafen drohen Der Biber ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz ein streng geschütztes Tier. Wer einen Biber verletzt oder vorsätzlich tötet, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro behaftet ist. Auch das Zerstören eines Biberbaus oder eines Dammes steht unter Strafe. Die Entfernung eines Biberdamms, etwa wenn dadurch die Verkehrssicherheit beeinträchtigt oder gefährdet ist, muss bei der zuständigen Behörde beantragt werden, die die Maßnahme prüft und gegebenenfalls in die Wege leitet.

An diesem Baumstamm ist die Arbeit des Bibers deutlich zu sehen. Der Stamm ist bereits nahezu vollständig entrindet. | Bild: Sprich, Roland

Auf konkrete Nachfrage für den genauen Grund der Maßnahme teilt die Sprecherin des Landratsamtes, Heike Frank, allgemeingültige Aussagen mit.

„Dadurch, dass der Biber wieder verstärkt anzutreffen ist, gibt es Bereiche, in denen sich Lebensräume der angesiedelten Tiere mit urbaner Infrastruktur überschneiden. Aufgrund solcher Überschneidungen ist es zum Teil notwendig in Biberlebensbereiche einzugreifen, um Schaden von betroffener Infrastruktur abzuwenden“, teilt die Sprecherin schriftlich mit.

Es geht auch um die Verkehrssicherheit

Weiter heißt es: „Auch in Bereichen, in denen die Verkehrssicherheit gewährleistet beziehungsweise wiederhergestellt werden muss, kann es zu entsprechenden Maßnahmen kommen. In solchen Fällen kann es auch dazu kommen, dass Dämme entnommen oder einzelne Dämme abgesenkt werden.“

Der oder die Biber leisteten ganze Arbeit und stauten im Sommeraubach in Höhe eines Bahnübergangs nahe eines Baustoffhandels mit einem imposanten Damm. Udo Simon entfernt einzelne Holzstämme, um den Wasserpegel abzusenken. | Bild: Sprich, Roland

Wie Klaus Lachner, Vorsitzender und Gewässerwart des Angelvereins, der die Aktion beobachtete, sagte, ist der Grund für den Eingriff darin begründet, „dass das Gewölbe der Brücke aufgrund des hohen Wasserstandes Gefahr lief, unterspült zu werden“.

Dieser Brückendurchlass war offenbar gefährdet, weshalb die Maßnahme notwendig und vom Landratsamt in die Wege geleitet wurde. | Bild: Sprich, Roland

Gemeint ist die schmale Brücke über die Bahngleise, die ins Gewann „Im Grund“ führt.

Die Brücke führt ins Gebiet „Im Grund“. | Bild: Sprich, Roland

Das Verbot besteht weiter

Das eigenmächtige Entfernen eines Biberdamms bleibe generell verboten. Wie das Landratsamt weiter mitteilt, seien dies „gezielte Maßnahmen, die für den Einzelfall entschieden werden und mit den Naturschutzbehörden des Landratsamtes und des Regierungspräsidiums abgestimmt sind“.

Werde eine „Biberaktivität festgestellt, ist ein passiver Schutz generell zulässig. Beispielsweise kann ein Verbissschutz an Gehölzen angebracht oder Zäunen aufgestellt werden“, so die Empfehlung der Kreisbehörde.