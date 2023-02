2013 ereignete sich in der Brigach zwischen Peterzell und Villingen ein Fischsterben großen Ausmaßes. Mehrere hundert Bachforellen und Eschen verendeten an einer Nitritvergiftung. Verursacht durch eine Überlastung der Kläranlage in Peterzell, wo durch das Einleiten von Industrieabwasser über die Kanalisation die Bakterien in den Klärbecken außer Gefecht gesetzt wurden und das Nitrit nicht mehr in Nitrat umgewandelt werden konnte. Für den Angelverein St. Georgen entstand damals hoher Schaden. Zehn Jahre später gefährden andere Probleme den Fischbestand in den Gewässern des Angelvereins.

Auf das Unglück 2013 angesprochen, sagt der Vorsitzende des Angelvereins, Klaus Lachner, dass eine Gewässerverunreinigung heute deutlich schneller festgestellt werde könne. „Alle betreffenden Unternehmen an den Gewässern sind dahingehend sensibilisiert, dass sie mich umgehend in Kenntnis setzen, wenn etwas geschieht“, so Lachner. Gleichzeitig ist auch er technisch besser ausgestattet. „Ich habe dank Spenden der Stadt St. Georgen und dem Kollegium der Hochschule Furtwangen eine Basis-Ausstattung zum schnellen Nachweis verschiedener Einträge ins Gewässer“, sagt er. Ein hundertprozentiger Schutz für die Fische sei das nicht. So gab es im September 2022 im Weidenbächle mehrere tote Fische; aufgrund eines verstopften Abflussrohres war ungeklärtes Abwasser aus der Kanalisation über einen Regenüberlauf in den Bach gelangt. Es wurden 30 tote Fische gezählt. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr, die umgehend das Überlaufrohr mit Dichtkissen abdichtete und Heuballen als Filter in den Bach legte, konnte ein Ausbreiten verhindert werden.

Obwohl der Angelverein heute besser gewappnet ist, sind die Zeiten für die Fische „nicht rosig“, sagt Lachner. „Die Bedrohung ist heute nur eine andere.“ Und er präzisiert: „Heute sind die Bedrohung der Fische der Biber und die Wassertemperatur.“ Er meint die Werte im Klosterweiher, die durch den Stau des Bibers im Einlaufbereich zu stark ansteigen. „Wir haben im Sommer eine Temperatur von 27 Grad gemessen. Die letale liegt bei 24 Grad.“

Bei der Hauptversammlung stellte Lachner den Mitgliedern die Ergebnisse seiner Langzeituntersuchungen bezüglich Wassertemperatur und –qualität vor und er erläuterte einen kausalen Zusammenhang zwischen der Entstehung von Biberdämmen und Entwicklung des Fischbestands. Hier zeigt sich, wie sich das Artenvorkommen verändert hat. Wo 2019 ohne Biberdämme noch 30 Bachforellen und 43 Döbel gezählt wurden, war es 2022 gerade noch eine Bachforelle. Dafür hat sich der Bestand der Döbel annähernd verdreifacht. „Das Ökosystem Schwarzwaldbach ist durch den Biber komplett durcheinandergewirbelt.“