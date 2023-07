Endlich Sommerferien! Ab 27. Juli stehen für viele Urlauber Palmen, Strand und Meer auf dem Programm. Doch auch den daheim Gebliebenen bieten sich in dieser Hauptreisezeit einige spannende, wenn auch unfreiwillige Erkundungstouren.

Den Sommer nutzen Kommunen und Länder nämlich gerne, um lästige Arbeiten rund um ihr Straßennetz zu erledigen. Und auch auf der Baar soll an einigen Orten wieder kräftig neu asphaltiert und umgeleitet werden. Hier eine Übersicht über die größeren Baustellen.

Bundesstraße B 33 und Knoten bei Marbach

Im Bereich des Regierungspräsidiums (RP) Freiburg gibt es laut Pressestelle zwei Baustellen, die zu Ferienbeginn starten: „An der Bundesstraße B 33 wird am Anschluss Marbach (Kreisstraße K 5734) die Rechtseinbiegespur in Richtung Bad Dürrheim neu gebaut“, erklärt Pressesprecherin Heike Spannagel. Zudem werde die Fahrbahn der B 33 in dem Bereich saniert und eine Wendeplatte für den Winterdienst neu gebaut.

„Dazu muss die K 5734 voraussichtlich in der Zeit von 21. August bis 29. September voll gesperrt werden. In dieser Zeit ist auch keine Zufahrt von Marbach auf die B 33 und keine Abfahrt von der B 33 nach Marbach an diesem Knoten möglich“, so Spannagel weiter.

Zumal zusätzlich auch Arbeiten von den Stadtwerken Villingen-Schwenningen und dem Garten- und Tiefbauamt an der Schaffhausener Straße in VS-Marbach stattfinden.

Auf der B 33 werde die Fahrbahn während der Bauarbeiten lediglich eingeengt, der Verkehr soll in jede Richtung auf einer Fahrspur laufen. Die Umleitungsstrecken erfolgen innerörtlich im Ortsteil Marbach und überregional im Außenbereich via Anschluss B 33 Villingen- Ost/ Gaskugel.

Bundesstraße B 500

„Bei der Fahrbahndeckenerneuerung auf der B 500 zwischen Triberg und Schönwald beginnt diese Woche der zweite Bauabschnitt zwischen dem Kreisverkehr Adelheid und dem Ortsteil Waldpeter“, sagt Spannagel.

ADAC warnt vor Staus zu Ferienbeginn Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) erwartet an den Sommerferien-Wochenenden deutschlandweit noch größere Stauzahlen als 2022 (38.351). In Baden-Württemberg sei an den Wochenenden von 28. bis 30. Juli, 4. bis 6. sowie 11. bis 13. August mit dem größten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Großflächige Sanierungen in Villingen-Schwenningen

Ende Juli starten in und um Villingen-Schwenningen groß angelegte Sanierungsarbeiten, die Straßenfläche auf etwa 25.000 Quadratmetern betreffen werden. Umleitungen sollen laut Pressesprecher Christian Thiel rechtzeitig ausgeschildert werden.

Zudem möchte die Stadt vorab je über die einzelnen Maßnahmen informieren. Viele Arbeiten sind als Tagesbaustellen angelegt. Doch die Dauer könne laut Thiel wetterbedingt variieren.

Betroffen ist zwischen 27. Juli und 1. August auch die Obereschacher Straße zwischen Ortsausgang und Robert-Bosch-Straße. Dabei wird der Verkehr halbseitig gesperrt durch eine Ampel geregelt.

Zudem stehen zwischen 21. August und 29. September zwei Großprojekte auf dem Programm. Die K 5734 wird im Bereich der Schaffhauser Straße bis zur Auffahrt der B 33 nicht befahrbar sein. Hier wird an der Wasserleitung gearbeitet und die Verkehrsinsel umgebaut.

Zeitgleich wird anliegend die Verbindungsstraße Römerweg vom Zollhaus bis zur K 5734 Schaffhauser Straße aufgrund von Fahrbahnausbesserungen nicht befahrbar sein.

Wenig Neues in Donaueschingen – aber das hat es in sich

In Donaueschingen prägen vor allem schon laufende Baustellen das Bild. Die Breslauer Straße etwa ist aktuell noch wegen Arbeiten an der Wasserleitung und Nahwärmeversorgung gesperrt. Laut Stadt liegen die Fortschritte aber im Zeitplan und sollen bis Anfang Oktober abgeschlossen werden.

Ab 27. Juli ist der Kreisverkehr in der Bahnhofstraße in Donaueschingen dicht. | Bild: Daniel Vedder

Ein echter Knaller wird allerdings die Sanierung des stark befahrenen Bahnhofskreisels zwischen 27. Juli und 11. August. Zufahrten aus allen Richtungen werden abgeriegelt und der Verkehr frühzeitig umgeleitet. Anliegerverkehr bis zu den Geschäften und Praxen am Karlsgarten soll in den weiter möglich sein.

Bestehende Arbeiten dauern in St. Georgen an

Auch in der Stadt St. Georgen ziehen sich laut Pressesprecherin Victoria Dillmann vor allem bestehende Straßenarbeiten über die Sommerferien. Auch zwei, die den Stadtverkehr stark beeinflussen.

Am St. Georgener Rupertsberg sollen in den Ferien Straßenarbeiten losgehen. | Bild: Sprich, Roland

Die breit angelegten Arbeiten an der Spittelbergstraße sollen im August in den zweiten von drei Bauabschnitten übergehen. Dann von Johann-Sebastian-Bach-Straße bis zur Zufahrt der Feuerwehr. Auch die Ausbesserungen an der Fahrbahn in der Gewerbehallestraße Süd dauern weiter an.

Neu im Laufe der Ferien sollen Straßenarbeiten im Bereich Erlenweg, Rupertsbergweg und Tannenweg beginnen. Über genaue Termine und Einschränkungen des Verkehrs will die Stadt jeweils im Vorfeld informieren.