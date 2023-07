Ab in die Ferien! Das heißt es ab 27. Juli für Schüler und Lehrer in Baden-Württemberg. Dann rollt die Reisewelle an – und sie wird an mancher Autobahn-Baustelle anbranden. Die Autobahn GmbH, die für die Fernstraßen zuständig ist, hat einen Überblick herausgegeben, wo gebaut wird und wo Stau steht. Hier der Überblick über die für Südbaden wichtigen Straßen.

A81 zwischen Singen und Stuttgart

Zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Tuningen: Fahrbahndeckenerneuerung in beiden Fahrtrichtungen, bis August 2023.

Zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb : Erneuerung des Fahrbahnübergangs Neckartalbrücke Weitingen, bis Oktober 2023.

Erneuerung des Fahrbahnübergangs Neckartalbrücke Weitingen, bis Oktober 2023. Zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb: Sechsstreifiger Ausbau bis Ende 2026, deswegen eingeengte und versetzte Fahrbahnen. Während der Sommerferien soll vom Freitag, 1. September, (22 Uhr) bis Montag, 4. September (5 Uhr) eine Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Ausfahrten Böblingen-Hulb und Böblingen/Sindelfingen erfolgen. In dieser Zeit sollen neue Brückenträger montiert werden.

A5 zwischen Basel und Karlsruhe

Zwischen den Anschlussstellen Riegel und Herbolzheim: Fahrbahnerneuerung in beiden Fahrtrichtungen, bis Dezember 2023. Die Autobahn GmbH warnt vor erhöhter Staugefahr.

Zwischen Anschlussstellen Karlsruhe-Mitte und Karlsruhe-Süd: Fahrbahnerneuerung Rüppurr-West in Fahrtrichtung Basel, bis November 2023. Auch hier warnt die Autobahn GmbH vor erhöhter Staugefahr.

A98 am Hochrhein

Zwischen Lörrach und dem Autobahndreieck Hochrhein wird die Dultenaugrabenbrücke instand gesetzt, bis November 2023.

Zwischen Lörrach und dem Autobahndreieck Hochrhein: Sicherung der Felsböschung, bis August 2023.

Eine wichtige Verkehrsverbindung ist zudem in Österreich gesperrt: Der Arlbergtunnel. Die Ausweichstrecke führt über den Arlbergpass, was laut Auto Club Europa die Reisezeit mindestens 30 Minuten verlängert. Längere Staus zu verkehrsreichen Zeiten sind wahrscheinlich, weswegen der ACE dem Fernverkehr eine großräumige Umfahrung empfiehlt.