Auch 2023 gibt sich der Profifußball am Öschberghof wieder die Klinke in die Hand. Premier League geht, Bundesliga kommt. Nach dem FC Liverpool schlägt nun der VfL Wolfsburg zu einem fünftägigen Trainingslager in Aasen auf.

Zwischen 31. Juli und 4. August absolvieren die Mannen von Trainer Niko Kovac letzte Vorbereitungen auf die neue Saison im deutschen Oberhaus.

Erinnerungen an Titelsaison

Bereits zum dritten Mal reisen die „Wölfe“ in ein Sommertrainingslager nach Donaueschingen. Für Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport, ein ganz besonderer Ort und ein gutes Omen.

„Wir haben uns ganz bewusst für den Standort Donaueschingen entschieden, da wir bereits zwei Mal – unter anderem im Jahr des Pokalsiegs – hier waren und die Gegebenheiten sehr gut kennen. Wir können uns hier in Ruhe und unter besten Bedingungen, sowohl was die Platzqualität als auch das Hotel betrifft, auf die Saison vorbereiten. Wir freuen uns daher schon sehr auf das Trainingslager.“

Der achtmalige deutsche Nationalspieler Marcel Schäfer ist heute Geschäftsführer Sport beim VfL Wolfsburg. | Bild: Moritz Frankenberg/dpa

Und nicht nur der erste Pokalsieg der Vereinsgeschichte wurde 2014/15 am Öschberghof vorbereitet. Die Niedersachsen wurden in derselben Spielzeit auch Vizemeister in der Bundesliga hinter dem FC Bayern.

Schäfer selbst war damals als Spieler dabei. Unter anderem neben dem heutigen Weltstar Kevin de Bruyne aus Belgien.

Zum dritten Mal beherbergt der Öschberghof die Niedersachsen in der Saisonvorbereitung. 2014/15 leitete das Trainingslager eine der erfolgreichsten Spielzeiten der Vereinsgeschichte ein. | Bild: Daniel Vedder

Öffentliche Trainings in Aasen

Wann genau der Bundesligist am Montag, 31. Juli am Hotel eintreffen wird, kann Pressereferent Heiko Löbhard nicht verkünden. „Für Fans und Autogrammjäger wird es aber rund um die Trainingseinheiten Möglichkeiten geben, sich Selfies und Autogramme der Spieler zu sichern.“

Der Deutsche Meister von 2009 will Fans und Schaulustigen, anders als der FC Liverpool zuletzt, die Möglichkeit geben, Trainings aus nächster Nähe mitzuverfolgen. Löbhard kann bestätigen, dass öffentliche Einheiten auf dem Gelände des SV Aasen stattfinden werden.

Das Trainingsgelände des SV Aasen mutierte während des Besuchs des FC Liverpool zum Hochsicherheitstrakt. Vom rollenden Ball war für Fans wenig zu sehen. Anders soll dies beim Gastspiel der Wolfsburger werden. | Bild: Daniel Vedder

Über die genauen Trainingszeiten will der Klub tagesaktuell auf seiner Webseite und den sozialen Medien informieren.

Weltmeisterlicher Überraschungsgast

Und auch testen soll die Kovac-Elf auf der Baar. Während die Niedersachsen noch keine konkreten Angaben machen, gibt es aus Villingen etwas mehr zu vermelden. Am 2. August testet der VfL im Villinger Friedengrund gegen Sampdoria Genua. Das bestätigte FC 08-Vorstand Armin Distel. Und das bedeutet noch einen anderen Höhepunkt für Fußballfans.

An der Seitenlinie der Italiener steht eine echte Legende des Sports. Andrea Pirlo, Weltmeister von 2006, soll Sampdoria nach dem bitteren Abstieg in der Vorsaison wieder in die Serie A führen.

Im Villinger Friedengrund spielt der VfL am 2. August gegen Sampdoria Genua aus Italien. Auch Zuschauer sollen laut FC 08 Villingen zugelassen sein. Genauere Informationen sollen folgen. | Bild: Burger, Tatjana

Im Gegensatz zum Test des FC Liverpool gegen Greuther Fürth, wird die MS-Technologie-Arena auch für Zuschauer geöffnet sein. Der FC 08 will demnächst darüber informieren, wann genau das Spiel stattfindet und wie man an Tickets kommt.