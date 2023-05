Noch sind die Temperaturen im Keller, aber das wird sich ändern. Die Freibäder starten bald in die Saison. An dieser Stelle gibt es einen Überblick über die Freibäder in der Region und nennt Öffnungszeiten, Eintrittspreise und die Besonderheiten.

Kneippbad in VS-Villingen

Das Kneippbad in Villingen am Kneippbad 1 startet am Donnerstag, 18. Mai (Christi Himmelfahrt), in die Freibadsaison. Am Eröffnungstag hat das Freibad von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Die regulären Öffnungszeiten sind am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 6.30 bis 7.30 Uhr und von 9 bis 20 Uhr, sowie donnerstags und an den Wochenenden von 8 bis 20 Uhr. Die Eintrittspreise wurden durch den Energiebeitrag um 30 Cent erhöht. Somit kostet der Einzeleintritt 5,10 Euro und für Ermäßigte 3,50 Euro. Das Bad bietet eine große Liegewiese, ein 50-Meter-Schwimmerbecken, einen Spielplatz mit Wasserstelle, ein Basketballfeld und einen Grillplatz.

Tannheimer Freibad

Aktuell wird im Tannheimer Freibad mit Volldampf auf die Wiedereröffnung hin gearbeitet. | Bild: Rüdiger Fein

Wegen der derzeit noch laufenden Umbau-Arbeiten am Tannheimer Freibad im Unteren Stankertweg 2 kann noch kein verbindlicher Eröffnungstermin genannt werden.

Badeparadies Solara in Königsfeld

Mit einem Kopfsprung vom Drei-Meter Brett ins kühle Nass des Solara in Königsfeld. Photographiert im Juni 2021. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Das Badeparadies Solara in Königsfeld, Schwimmbad 2 startet am Vatertag, 18. Mai, in die Saison. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 20 Uhr. Letzter Einlass ist um 19 Uhr. Die Eintrittskarte für Erwachsene kostet wie bisher 4,50 Euro, für Kinder kostet der Eintritt 3 Euro. Das solarbeheizte Freibad bietet eine 1000 Quadratmeter große Wasserfläche, eine 50-Meter-Erlebnis-Rutsche, einen Wasserpilz, einen

Freibäder in Donaueschingen

Die Umbau-Arbeiten im Donaueschinger Parkschwimmbad sind noch voll im Gange. Im Vordergrund ist die neue Wellenrutsche zu sehen, aufgenommen im Mai 2023. | Bild: Reiner Baltzer

Wassersprudler, Sprunganlage, ein Beachvolleyballfeld und eine großzügige Kinder-Badelandschaft.

Das Parkschwimmbad in Donaueschingen bleibt aufgrund der Generalsanierung in dieser Badesaison komplett geschlossen. Gäste können auf die Freibäder in Wolterdingen und Hubertshofen ausweichen.

Das Freibad in Wolterdingen – unser Bild stammt aus dem Juni 2020 – startet am 27. Mai in die Saison. | Bild: Christina Rademacher

Das Freibad Wolterdingen in der Kirchbühlstraße 11 öffnet erstmals am Samstag, 27. Mai. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende von 13 bis 19 Uhr. In den Schulferien ist das Bad auch unter der Woche ab 13 Uhr geöffnet. Frühschwimmen ist von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 9 Uhr möglich.

Das Freibad in Hubertshofen lädt zu einer erfrischenden Auszeit ein. Das Bild wurde im August 2022 aufgenommen. | Bild: Silvia Bächle

Das Freibad in Hubertshofen in der Schwimmbadstraße 6 startet am Samstag, 10. Juni. Montag bis Freitag ist von 13 bis 20 Uhr, am Wochenende von 10 bis 20 Uhr geöffnet. In den Schulferien ist unter der Woche bereits ab 12 Uhr geöffnet. Frühschwimmen ist in Hubertshofen montags, mittwochs und freitags von 8 bis 10 Uhr. Der Einzeleintrittspreis für Erwachsene beträgt 3,50 Euro, für Kinder bleibt der Preis wie im Vorjahr bei 2 Euro. Beide Bäder bieten sonnige Liegeflächen, separaten Kleinkindbereich und Kiosk mit familienfreundlichem Angebot.

Bei beiden Bädern gilt die Schlechtwetterregelung. Bei Regen oder unter 18 °C Außentemperatur bleiben die Freibäder geschlossen.

Strandbad am Riedsee Donaueschingen

Idyllisch liegt das Strandbad am Riedsee. Die Badeinsel wird noch enthüllt. Das Foto entstand im April 2021 | Bild: Wursthorn, Jens

Das Strandbad beim Riedsee am Riedsee 11 ist für Besucher bis Freitag, 15. September geöffnet. Das Bad öffnet um 9 Uhr, letzter Einlass ist um 18 Uhr, Badeschluss um 19 Uhr. Erwachsene ab 17 Jahren zahlen drei Euro, Jugendliche (elf bis 16 Jahre) zwei Euro und Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren einen Euro. Es gibt einen Nichtschwimmerbereich und einen Kinderspielplatz. Das Bad bietet fast 10.000 Quadratmeter Liegefläche. Es handelt sich hier um einen Naturbadesee mit Sandstrand.

Panoramabad in Blumberg

Richtig spritziger Spaß ist im Panoramabad Blumberg angesagt. Das Bild ist 2016 aufgenommen. | Bild: Roland Sigwart

Das Panoramabad Blumberg in der Schwimmbadstraße 26 hat bereits am 13. Mai die Freibadsaison für die Besucher eröffnet. Saison- und Mehrfachtickets gibt es im Blumberger Touristenbüro. Von Mai und August hat das Panoramabad montags, mittwochs, freitags und an den Wochenenden von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet. Am Dienstag und Donnerstag öffnet das Bad bereits um 7.30 Uhr für Frühschwimmer und schließt um 20 Uhr. Im September sind die Öffnungszeiten Montag, Mittwoch und Freitag bis Sonntag von 9.30 bis 19 Uhr. Dienstags und donnerstags ist von 7.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Eintrittspreis für Erwachsene liegt bei 4,50 Euro, bei Kinder von drei bis vier Jahren bei einem Euro, Kinder und Jugendliche zwischen sechs und siebzehn Jahren zahlen 3 Euro. Im Nichtschwimmerbecken gibt es eine Halbschalenrutsche, eine Breitwellenrutsche sowie einen Wasserpilz. Im Schwimmerbecken lockt ein Sprungturm auf bis zu drei Meter Höhe.

Klosterweiher in St. Georgen

Badespaß für Groß und Klein im St. Georgener Klosterweiher im Juni 2022 . | Bild: Sprich, Roland

Das Naturfreibad Klosterweiher in St. Georgen sollte am 27. Mai in die neue Badesaison starten, durch einen Schaden an einem Becken verschiebt sich die Eröffnung um mindestens eine Woche. Bei guter Witterung lädt der Klosterweiher im Juni täglich von 13 bis 19 Uhr zum Badespaß ein. Bei besonders gutem Wetter werden die Öffnungszeiten angepasst. Von Juli bis September ist das Naturfreibad Klosterweiher täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Bei schlechter Witterung, beispielsweise bei einer Außentemperatur unter 18° C, können die Öffnungszeiten abweichen.

Der Einzeleintritt kostet wie im Vorjahr für Erwachsene 2,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro. Der Naturweiher mit Strandbad bietet eine riesige Liegefläche, einen abwechslungsreichen Kinderbereich im Wasser und an Land, eine Wiese zum Fußball spielen und ein Beachvolleyballfeld. Außerdem können Boote ausgeliehen werden, mit denen man über die 27.000 Quadratmeter große Wasserfläche fahren kann.

Freibad Badschnass in Schrammberg/Tennenbronn

Im Badschnass in Tennenbronn können alle eine Auszeit vom Alltag nehmen und das wunderbare Freibad genießen, wie im Juni 2022 zu sehen ist. | Bild: Sprich, Roland

An Christi Himmelfahrt, 18. Mai öffnet das Freibad Badschnass im Wittumweg 7 in Tennenbronn. Im Mai, Juni und September hat das Freibad täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. In der Hauptsaison im Juli und August kann von 9 bis 20 Uhr geschwommen werden. Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene 4,50 Euro, für Kinder und Jugendliche 2 Euro. Neu im Badschnnass ist ein Boule-Feld, das von Groß und Klein gleichermaßen genutzt werden kann. Der Panoramaweg wurde auch fertiggestellt.

Freibad in Vöhrenbach

Am 3. Juni nimmt das solarbeheizte Schwimmi wieder seinen Betrieb auf. Das Foto ist von Juni 2020. | Bild: Stadtverwaltung

Das Schwimmi, so wird das Freibad in Vöhrenbach genannt, öffnet laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung am 3. Juni um 11 Uhr seine Tore. Das solarbeheizte 50 Meter-Becken und die Kinderbecken können Montag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 19 Uhr genutzt werden. Einzelkarten kosten 4 Euro für Erwachsene und 2,30 Euro für Schüler. Das Bad in der Schwimmbadstraße 4 verfügt unter anderem über zwei Sprungtürme (ein und drei Meter). In dieser Saison neu sind der Matschplatz und die Kinderwippe.

Naturfreibad in Schönwald

Viel Aktion gibt es auch für junge Badbesucher im Schönwälder Naturfreibad. Photographiert im Mai 2022. | Bild: Gemeinde Schönwald

Das Schönwälder Naturfreibad ist ein Kleinod unter den Schwarzwälder Bädern. Wenn das Wetter durch die Solaranlage erwärmt wurde, öffnet das Bad voraussichtlich am 28. Mai. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, am Wochenende von 10 bis 19 Uhr. Der Einzeleintritt kostet vier Euro, für Kinder und Schüler 2 Euro. Das Naturfreibad hat neben dem Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich noch eine Spielbachlandschaft mit Quellstein unter Sonnensegeln, Sprungfelsen und Kinderrutsche.

Naturschwimmbad in Schonach

Auch das Naturschwimmbad Schonach lädt zum Schwimmen ein. Die Aufnahme ist von Mai 2022. | Bild: Gemeinde Schonach

Das Naturschwimmbad Schonach ist in der Weihermatte 10. Es öffnet nach dem Arbeitseinsatz am 27. Mai – also voraussichtlich Anfang Juni. Wenn die Lufttemperatur um 10 Uhr mindestens 18 Grad Celsius beträgt, ist das Freischwimmbad von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Das Bad verfügt über einen Kinderspielplatz, ein Beachvolleyballfeld und einen Kiosk für kleine Snacks. Der Eintritt ist frei.

Waldsportbad in Triberg

Dem Sprung ins kühle Nass – wie hier im Juli 2021 – steht in Triberg bald nichts mehr im Wege. Wenn die Temperatur stimmt. | Bild: Michael Kienzler

Am Freitag, den 26. Mai öffnet das Waldsportbad in Triberg seine Pforten. Badebegeisterte können täglich von 10 bis 19.30 Uhr ins Wasser. An den Wochenenden und Feiertagen ist ab 9 Uhr geöffnet. Im September gelten die Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr. Das Waldsportbad bleibt an unbeständigen Tagen vormittags geöffnet, die Schlechtwetter-Regelung gilt auch in diesem Jahr. Beträgt die Außentemperatur um 13.30 Uhr nur 18 Grad Celsius oder weniger, wird das Bad ab 14 Uhr für den Rest des Tages geschlossen.

Die Einzelkarte für Erwachsene kostet 4 Euro, die Einzelkarte für Kinder/Jugendliche 2,50 Euro. Geboten sind unter anderem ein Kinderplanschbecken, zwei Sprungtürme, eine Breitwellenrutsche und eine Kneipp-Tretrinne.

Freizeitbad Minara Bad Dürrheim Außenanlagen

Der Außenbereich im Minara bietet spiel und Spaß rund ums Thema Wasser – hier bei der Wiedereröffnung im September 2021. | Bild: Sabine Naiemi

Das Freizeitbad Minara im Schabelweg 18 hat seine Außenanlagen bereits am vergangenen Freitag für die Sommer-Badesaison geöffnet. Das Außen-Bad ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, dienstags und freitags kann schon ab 6 Uhr geschwommen werden. Im Mai ist der Montag allerdings noch geschlossen. Bei schlechtem Wetter schließt das Freizeitbad bereits um 18 Uhr.

Der Eintritt liegt für Erwachsene bei 5,50 Euro Kinder und Jugendliche zahlen 3,50 Euro. Neben einem Wasserspielplatz und einer Strandlandschaft warten auch die 46 Meter lange Rutsche, Grillplätze, Fußballtore und Tischtennisplatten auf die großen und kleinen Wasserratten.

Neckarbad Schwenningen

Im Schwenninger Neckarbad sind neben dem Schwimmen und Chillen auch heiße Volleyball-Turniere angesagt. Das Bild ist von 2018. | Bild: Bäder Villingen-Schwenningen GmbH

Das Neckarbad in der Lupfenstraße 40 in Schwenningen ist am Montag von 13 bis 21 Uhr, Dienstag bis Freitag von 6.30 bis 21 Uhr und am Wochenende von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Für Erwachsene kostet eine Einzelkarte 5,30 Euro, für Ermäßigte 3,60 Euro. Das Bad verfügt im Außenbereich unter anderem über eine 15.000 Quadratmeter große Liegewiese, ein Planschbecken mit Kinderspielplatz, Basketballplätze, ein Beachvolleyballfeld und Tischtennisplatten.

Aquari Hüfingen

Das Aquari in Hüfingen wartet auf die Badegäste. Der Outdoor-Bereich ist gerichtet. Das Bild wurde im März 2023 aufgenommen. | Bild: Simon, Guy

Das Aquari in der Hohenstraße 18 in Hüfingen hat dienstags bis freitags von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Außerdem ist am Dienstag und Freitag Frühschwimmen von 6.30 bis 8.30 Uhr. Die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen sind von 10 bis 19 Uhr. Montags ist das Bad für die Öffentlichkeit immer geschlossen. Der Einzeleintritt für 120 Minuten beträgt für Erwachsene 6 Euro, für Ermäßigte 4,50 Euro. Das Aquari hat ein Wellnessaußenbecken mit Sprudelliegen und unter anderem ein Kneipptretbecken und mehrere Liegestühle mit Sonnenschirmen.

Bregtalbad Furtwangen

Im solarbeheizten Bregtalbad in Furtwangen können Schwimmer im 50-Meter-Becken ihre Runden ziehen. Das Foto wurde 2019 aufgenommen. | Bild: Bregtalbad

Das Bregtalbad in Furtwangen in der Jahnstraße 11 öffnet am 26. Mai seine Pforten. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 19 Uhr. Bei sehr schlechtem Wetter öffnet das Bad nur von 10 bis 13 Uhr und von 16.30 bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen im Bad 4 Euro, Ermäßigte 2,50 Euro. Das Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken ist solarbeheizt. Kleinkinder können sich im abgetrennten Bereich im Planschbecken mit Wasserkanal, Wasserigel und Spritzstangen vergnügen.