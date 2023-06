Schwarzwald-Baar vor 2 Stunden Wie trauert ein Kind um einen Angehörigen? Eine Gruppe will dabei Hilfestellung geben Jedes Kind trauert anders: Doch ein Hilfsangebot gibt es bislang nicht. Die neue Trauergruppe für Kinder will künftig helfen, einen guten Umgang mit dem Thema zu finden. Und das ganz individuell.

Einen lieben Menschen und eine enge Bezugsperson zu verlieren, das stürzt Kinder in Trauer, die sie anders zeigen, als die Erwachsenen. In einer Kindertrauergruppe sollen sie sich nun mit Gleichaltrigen austauschen können. Dieses symbolische Bild ist auf dem Friedhof in Mönchweiler entstanden. | Bild: Cornelia Putschbach