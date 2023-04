Spenden und Streckenverlauf

und damit die Sternenkinder VS unterstützen möchte, kann direkt auf das Vereinskonto spenden: Sternenkinder VS e.V., IBAN: DE80 6649 0000 0082 2295 07, BIC: GENODE61OG1, Verwendungszweck: Matteoführt Marc Hensel von Villingen unter anderem über Zürich, Airolo, Lugano und Ponte Valenza, bis er schließlich nach 654 Kilometern in Savona ankommen wird. Seine Frau Claudia wird die Tour mit dem Auto begleiten, Ausrüstung und Verpflegung transportieren und Übernachtungen organisieren. Auf Instagram und Facebook sowie auf der Webseite kann man seine Tour verfolgen.