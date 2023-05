Zwei Männer im Alter von 29 und 45 Jahren steigen am 13. April am Bahnhof Rottweil in das Taxi eines 49-Jährigen ein. Von dort geht die Fahrt nach Norden Richtung Oberndorf. Und dort in den kleinen Ortsteil Aistaig.

Die Reise endet kurz vor 24 Uhr gewalttätig: In der Dammstraße soll einer der mutmaßlichen Täter den Taxifahrer geschlagen und festgehalten haben, berichtet die Polizei am 22. Mail. „Anschließend forderten die Räuber ihr Opfer zur Herausgabe von Bargeld auf. Mit mehreren hundert Euro und dem Mobiltelefon des Taxifahrers flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung“, heißt es im Polizeibericht.

Mutmaßlicher Komplize sitzt schon in Haft

Die Kriminalpolizei Rottweil habe umfangreiche Ermittlungen gestartet. Der 45-jährige Verdächtige habe bei einer Durchsuchung am zwei Wochen nach dem Raubüberfall am 27. April festgenommen werden können. Er sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, so die Polizei.

Der zweite Räuber, ein 29 Jahre alter Mann, habe sich dagegen mittlerweile nach Bayern abgesetzt. Doch nach rund vier Wochen war auch dessen Flucht zu Ende. Kriminalpolizeibeamte hätten ihn am Montag, 15. Mai, in München fest genommen. Er sei nach der Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden.