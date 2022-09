Nicht nur die Veranstalter und andere Unternehmen sind nach zweieinhalb schwierigen Coronajahren mit viel Elan durchgestartet. Auch die Vereine haben ihr Clubleben wieder intensiviert und zu weiten Teilen normalisieren können. Über dem Motiv des Durchstartens steht als Leitgedanke dieser Satz: Wir für die Region. Das Medienhaus SÜDKURIER und die Sparkasse Schwarzwald-Baar wollen mit dieser großen Aktion die vielfältig verdienstvollen Leistungen des Ehrenamts herausheben und durchaus auch sehr bewusst in Zeiten knapper werdender Kassenlagen stärken. Ein Zusatzeffekt des Wettbewerbs soll zudem die in dieser Zeitung erscheinende Präsentation von Verein und Projekt sein.

SÜDKURIER-Leser können ab dem 24. September online abstimmen . Außerdem erscheint am 24. September dazu in der SÜDKURIER-Printausgabe der Coupon, der zur Stimmabgabe berechtigt. Gewertet werden ausschließlich die originalen Stimmzettel. Kopien werden von den Veranstaltern aussortiert und sind damit sinnlos. Die Leserabstimmung ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert.

Wie werden die Sieger informiert?

Alle Gewinner, sowohl die der Leserabstimmung als auch die des Jurypreises, werden bei einer großen und gemeinsamen Abschlussveranstaltung in der Villinger Tonhalle bekannt gegeben und ausgezeichnet. Diese Veranstaltung findet am Montag, 14. November, statt. An diesem Abend wird sowohl die Platzierung der einzelnen Vereine wie auch die jeweilige Gewinnsumme erstmalig auf der Bühne bekannt gegeben. Die Veranstalter hoffen, dass dabei auch ein entspanntes Miteinander möglich sein wird.