Noch nichts vor am Wochenende? Und wie sieht es ab Montag aus? Ich habe die Fülle an Veranstaltungen in der Region gesichtet und für unsere Leserinnen und Leser spannende Tipps von Samstag bis Freitag herausgepickt.

Unsere Liste mit aktuellen Vorverkäufen hilft zudem dabei, rechtzeitig eine Eintrittskarte für Konzerte und Ereignisse zu bekommen, die weiter in der Zukunft liegen.

Das sind meine fünf Favoriten für die kommenden Tage:

Birkin Tree, Donaueschingen

In Italien und Irland sind ganz ähnliche Musikinstrumente zuhause. Das hat den italienischen Dudelsack- und Flötenspieler Fabio Rinaudo bewogen, Birkin Tree zu gründen. | Bild: Michel Balatti

Das aus Italien stammende Ensemble Birkin bringt Tree Irish Folk auf die Bühne des Strawinsky Saals. Italien und Irland – und beide mit vielen anderen Ländern Europas – verbindet nicht nur eine reiche Tradition an Volks- und Tanzmusik, sondern auch ganz ähnliche Musikinstrumente.

Das Konzert findet am Sonntag, 19. November im Strawinsky Saal der Donauhallen statt. Karten im Vorverkauf gibt es bei den Musikfreunden Donaueschingen.

Imposante Weihnachtsmärkte, Vöhrenbach/Breitnau

Die Linachtalsperre bietet keine Parkplätze, die Stadtverwaltung hat aber vorgesorgt: Shuttlebusse starten am Freitag, 24. November, um 16.30 vom zentralen Omnibushof, am Samstag, 25. November, bereits ab 13.30 Uhr. Die Rückfahrt ist jeweils bis 22 Uhr möglich. | Bild: Stadtverwaltung Vöhrenbach/Tanja Erhardt

Zwei Weihnachtsmärkte vor beeindruckenden Bauwerken hat die 46. Kalenderwoche zu bieten. Zum ersten Mal lädt die Stadt Vöhrenbach an die Linacher Staumauer ein. Der markt findet am 24. November von 17 bis 21 Uhr und am 25. November von 14 bis 21 Uhr statt. Informationen zu Parkplätzen auf der Homepage von Vöhrenbach.

Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht in Breitnau öffnet bereits zum wiederholten Male am Fuße des Höllentalviadukts seine Pforten. Umgeben von mystischen Wäldern vom 24. November bis 17. Dezember findet der Markt jeweils Freitag bis Sonntag statt. Die Besucher benötigen eine Eintrittskarte.

Sherlock Holmes, Bad Dürrheim

Spannende Ermittlungen von Sherlock Holmes und Dr. Watson bringt das Regionentheater in Bad Dürrheim auf die Bühne. | Bild: Janik Bretzke, Kur und Bäder

Das Regionentheater aus dem schwarzen Wald gastiert am Donnerstag, 23. November, um 20 Uhr im Kurhaus Bad Dürrheim mit dem Krimistück „Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper“. Dr. Watson möchte im einsam auf der Isle of Gladstone gelegene Sanatorium Seaside Manor ausspannen. Dann passiert ein blutiger Mord. Und schon jagt Sherlock Holmes dem gesuchten Frauenmörder „Jack the Ripper“ hinterher. Karten gibt es im Vorverkauf.

Huub Dutch Duo, St. Georgen

Wer schenkt uns die ganze Welt, für nur ein kleines Bisschen Geld? Darüber philosophieren Huub Dutch und Chris Oettinger. | Bild: b7UE

Was haben Brieftauben, Wüsten-Kamele und steuerfreie Zonen mit der Liebe zu tun? Das beantwortet das Huub Dutch Duo in St. Georgen. Am Freitag, 24. November, um 20 Uhr gastieren die Kabarettisten im Deutschen Haus.

„Life is fine – when you‘re on Wäscheline“ heißt das Programm. Alles zum Kartenvorverkauf bei der Puppen- und Theaterbühne.

Diabetes-Vortrag, VS-Villingen

Nach dem Vortrag steht Oberärztin Nicole Weh für Fragen zum Thema Diabetes zur Verfügung – auch im Vier-Augen-Gespräch. | Bild: Schwarzwald-Baar-Klinikum

Diabetes, Schlaganfall und Herzerkrankungen hängen eng zusammen. Wie genau und wie vorgebeugt werden kann, das beantwortet Nicole Weh, Schwarzwald-Baar Klinikum. Die Oberärztin in der Klinik für Innere Medizin vermittelt Hintergrundwissen über die Erkrankung.

Die kostenlose Veranstaltung findet am Montag, 20. November, um 14.30 Uhr im Hahn-Schickard-Institut in VS-Villingen, Wilhelm-Schickard-Straße 10, statt. Der Parkplatz ist vor dem Gebäude.

Rückblick in Bildern: Waren Sie dabei?

Nach längerer Pause hat der SÜDKURIER wieder zum VS-Forum eingeladen. Es war die 70. Auflage der Veranstaltung, die bereits seit 1999 mit Top-Gästen aufwartet.

Andreas Ambrosius, Mitglied der SÜDKURIER-Chefredaktion (Mitte), begrüßt beim 70. VS-Forum zwei Waldexperten: Thomas Emmerich (links) und Jürgen Bauhus. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Bei der Veranstaltung in der Villinger Tonhalle drehte sich alles ums Thema Wald. Hier unsere Fotos des Abends in der Neuen Tonhalle.

