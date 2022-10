Die Pandemie ist nicht vorbei, die Herbstwelle ist da. Und sie ist immer noch lebensbedrohlich. Das zeigt der Tagesbericht des Landesgesundheitsamtes am Montag.

Demnach wurden der Behörde im Zeitraum zwischen Freitag, 14. Oktober, um 16 Uhr und Montag, 17. Oktober, um 16 Uhr insgesamt drei neue Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 400 im Kreisgebiet. Generell steigen die Zahlen im Kreis wieder stärker an. In den vergangenen sieben Tagen wurden 1525 Corona-Fälle gemeldet.

Das Abstrichzentrum des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis in der Gewerbeschule im Amselweg in VS-Villingen bietet einen kostenlosen PCR-Test an. Das schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Für wen ist der Test kostenlos?

Das Angebot richte sich an asymptomatische Personen, die ein positives oder unklares Antigen-Test beziehungsweise Schnelltest-Ergebnis haben oder bei Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall.

Zwei Tests, zwei Ergebnisse? Da schafft der PCR-Test klare Verhältnisse. | Bild: Göbel, Nathalie

Getestet werden können außerdem Personen, die in einer medizinischen oder pflegerischen Einrichtung behandelt oder betreut werden.

Einen kostenlosen PCR-Test erhalten ebenfalls Personen, die in Schulen, Kitas oder medizinischen Einrichtungen tätig sind, in denen in den vergangenen 14 Tagen Covid-19-Fälle aufgetreten sind.

Wie läuft der Test für mich ab?

Der PCR-Test ist kostenlos, ein Termin muss nicht vereinbart werden. Das Ergebnis wird innerhalb von 24 Stunden, in der Regel jedoch schon innerhalb weniger Stunden, über die Corona-Warn-App, auf Wunsch per Mail oder telefonisch übermittelt, heißt es in der Mitteilung.

Wann hat das Abstrichzentrum geöffnet?

Das Abstrichzentrum im Amselweg auf der Rückseite der Gewerbeschule in VS-Villingen hat wie folgt geöffnet: montags und mittwochs von 9 bis 12.30 und 13 bis 16.30 Uhr, samstags von 8 bis 11 Uhr. Zum Termin sollte ein Personalausweis oder Ausweisdokument sowie die Versichertenkarte der Krankenkasse mitgebracht werden.