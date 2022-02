Schwarzwald-Baar vor 2 Stunden

Spektakulärer Heiratsantrag im Schnee – Jetzt rätselt das ganze Schwarzwald-Baar-Klinikum

Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat eine unbekannte Person vor dem Klinikum in Villingen-Schwenningen auf sich aufmerksam gemacht. Das Ziel: Franzi heiraten. Wer aber ist Franzi? Und wer will Franzi heiraten? Plus: Fünf besondere Heiratsanträge aus der Region.