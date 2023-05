So geht es mit den Filialen weiter

Im Frühjahr hatte die Sparkasse ihre Filiale in Peterzell geschlossen . Letztlich entscheide der Kunde darüber, so Arendt Gruben. Ausschlaggebend sei die Kundenfrequenz in einer Niederlassung. „Zehn Kunden pro Stunde sind in Ordnung, fünf auch noch.“ Komme bestenfalls noch ein Kunde pro Stunde kommt, müsse man die Frage der Wirtschaftlichkeit stellen. Zumal es auch schwierig sei, Personal für unbelebte Filialen zu finden. Weitere Schließungen in Zukunft seien deshalb nicht grundsätzlich ausgeschlossen. „Wir bemühen uns jedoch um eine Analyse mit Augenmaß“, versichert der Vorstandsvorsitzende.