Die Autobahn GmbH braucht Platz für Reparaturen an der Fahrbahndecke der Autobahnauffahrt Villingen-Schwenningen auf die A81. Sie ist in der Nacht vom 9. auf den 10. Mai von etwa 19 Uhr bis 6 Uhr am Werk.

Dafür muss allerdings die Auffahrt von der B27 auf die A81 in Richtung Stuttgart in dieser Zeit voll gesperrt werden, heißt es weiter in einer Mitteilung der Autobahn GmbH. Die Umleitung erfolge über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke U 31 zur Anschlussstelle Rottweil.

„Die Auffahrt auf die A81 in Richtung Singen sowie die Abfahrten von der A81 auf die B27 bleiben für den Verkehr geöffnet“, teilt das bundeseigene Unternehmen mit.

Weitere Baustelle

Darüber hinaus werden vom 8. bis 12. Mai, jeweils nachts von etwa 19 Uhr bis etwa 6 Uhr, Fahrbahnschäden auf der rechten Fahrspur im Streckenbereich zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Rottweil beseitigt. Für den Verkehr bleibe dabei stets eine Fahrspur geöffnet, die die Autobahn GmbH. Die nächtlichen Baustellen sollen Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich halten.