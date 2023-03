Die Sparkasse Schwarzwald-Baar hat ihre Geschäftsstelle in Peterzell geschlossen. Für die Kunden des Bankhauses in der Region St. Georgen fällt damit eine weitere Option weg, ihre Finanzgeschäfte zu erledigen. 2018 war bereits die Filiale auf der Seebauernhöhe geschlossen worden.

Laut Pressesprecher Michael Pohl ist die Schließung zum 1. Februar erfolgt. Damit reagiere die Sparkasse auf das veränderte Kundenverhalten mit einer klaren Tendenz zum Internet bei Bankgeschäften. „Über 70 Prozent unserer Kundinnen und Kunden nutzen unser Online-Banking“, teilt Pohl auf Nachfrage mit.

Die Nutzungszahlen entscheiden

Das Kreditinstitut begründet die Entscheidung mit statistischen Daten: „In der Folge verzeichneten wir in Peterzell zunehmend weniger Besuche, durchschnittlich kam zuletzt nur ein Kunde pro geöffneter Stunde“, heißt es.

Sparkassen-Sprecher Michael Pohl verweist auf die sinkende Kundennachfrage. | Bild: Oxana Zapf, Stadt Villingen-Schwenningen

Und auch die Nutzungszahlen des dortigen Geldautomaten seien stark rückläufig. „Die Schließung erfolgt also nicht aus betriebswirtschaftlichen Gründen, sondern als Folge der sinkenden Kundennachfrage vor Ort“, versichert die Sparkasse.

St. Georgen /Antakya Vermisst in der Türkei: St. Georgener bangt um das Leben von Familienmitgliedern Das könnte Sie auch interessieren

Die Kundenberatung sowie der bisherige Service am Schalter sollen zukünftig in der nächstgelegenen Geschäftsstelle in St. Georgen oder digital über die Direktfiliale stattfinden.

Bild: Cornelia Putschbach

Aber nicht nur dieser Teil des Angebotes wird sich verlagern. Wer Bargeld oder einen Kontoauszug benötigt, muss bald ebenfalls mobil sein oder den Weg ins Internet finden.

Der Automat in der Filiale in Peterzell ist laut Michael Pohl nur noch bis einschließlich 31. März nutzbar. Ab 1. April fällt auch diese Möglichkeit weg. Ein Aushang weist die Kunden darauf hin.

Einen Geldautomaten gibt es noch für ein paar Wochen. Beraten wird in der Peterzeller Filiale bereits jetzt nicht mehr. | Bild: Cornelia Putschbach

So sieht es Bürgermeister Michael Rieger

Wie steht die Stadt St. Georgen zu diesem Einschnitt bei der Nahversorgung? Was bedeutet das für die Bevölkerung? Hat die Stadt als Mit-Trägerin der Sparkasse versucht, dies zu verhindern? Dazu bezieht Bürgermeister Michael Rieger schriftlich Stellung auf Anfrage des SÜDKURIER.

Er bedauert darin die Schließung der Filiale, was die Nahversorgung schwäche, verweist aber auch auf ein verändertes Kundenverhalten und eine schwindende Nutzung der Sparkassenfiliale als Ursache. Als Bürgermeister liege die Schließung außerhalb seiner Einflussmöglichkeiten.

Bürgermeister Michael Rieger findet die Schließung bedauerlich, sie sei aber nicht aufhaltbar. | Bild: Sprich, Roland

Die Stellungnahme von Bürgermeister Rieger im vollen Wortlaut „Dass in Peterzell die Filiale geschlossen und in absehbarer Zeit der Bankautomat aufgegeben wird, ist schade und bedauerlich, weil, wie Sie es selbst schon geschrieben haben, ein Stück Nahversorgung wegbricht.



Andererseits sind solche Maßnahmen – und da müssen wir bitte bei den Tatsachen bleiben – generell auch dem veränderten Kundenverhalten zuzuschreiben. Wir leben nun mal im digitalen Zeitalter und sehr vieles wird über Online-Banking abgewickelt. Noch ist das nicht flächendeckend möglich, da hat sich aber in den letzten Jahren sehr viel verändert und diese Entwicklung geht auch so weiter. Da stehen wir noch ziemlich am Anfang.



Beim Einkaufen ist es ja ähnlich. Der Bargeldverkehr geht mehr und mehr zurück. Die ersten Märkte verzichten bereits auf Personal an den Kassen, weil es immer weniger Personal gibt und weil dadurch Kosten eingespart werden. Es gibt bereits Geschäfte, die kein Bargeld mehr annehmen.



Das alles ist außerhalb des Wirkungsbereiches eines Bürgermeisters, das möchte ich auch mal erwähnen dürfen. Hinzukommt, dass auch im Bankensektor der Fachkräftemangel durchschlägt. Das sind keine Ausreden, sondern einfach mal die Fakten.



Der Automat in Peterzell müsste, so wurde es mir mitgeteilt, mindestens die vierfache Nutzung haben, dass er sich noch rechnet. Wenn ein Geschäft oder ein Angebot nicht mehr angenommen wird, wird dieses Angebot, wie in vielen anderen Bereichen auch, irgendwann nicht mehr da sein.



Ich sehe sehr wohl, dass es insbesondere für ältere Menschen oder diejenigen, die mit Online-Banking nichts am Hut haben, eine Verschlechterung der Situation darstellt. Das ist sicher keine schöne Situation und gefallen tut mir das auch nicht. Aber es gibt eben Entwicklungen, die der Zeit geschuldet sind, so leid mir das tut, es so deutlich sagen zu müssen.



Hier kann dann auch ein Bürgermeister nichts daran ändern. Da hört auch mein Einflussbereich dann einfach mal auf. Dafür bitte ich einfach um Verständnis.Wäre an dem Automat oder in der Zweigstelle mehr Kundenverkehr gewesen, hätte es noch eine Zeit lang anders ausgesehen. Also: Diese Entwicklung kann ich nicht aufhalten.“

St. Georgen Böses Ende für Kinderfastnachtsball: Dieb klaut mehrere Geldbeutel Das könnte Sie auch interessieren

Experiment auf der Seebauernhöhe Zu den Filialen, die nicht mehr existieren, gehört auch die auf der Seebauernhöhe. Sie war zuletzt von Sparkasse und Volksbank gemeinsam betrieben worden. Aber auch das hat sich offenbar nicht wirklich rentiert. 2018 kam dann das endgültige Aus für den Standort im Wohngebiet. Der Stadtteil St. Georgens kämpft dabei ohnehin mit schwindender Infrastruktur . Eine Versorgung mit Lebensmitteln gibt es dort nicht mehr. Ein Kaufladen und ein Bäcker haben schon länger geschlossen.

Wie ist die Sparkasse jetzt noch aufgestellt?

Wie sieht die Sparkasse selbst ihr aktuelles Serviceangebot?

Bild: Cornelia Putschbach

„Trotz der Schließung umfasst das Geschäftsstellennetz der Sparkasse Schwarzwald-Baar noch immer mehr als 30 Geschäftsstellen, in denen wir vor allem dem immer wichtiger werdenden Beratungsbedarf unserer Kundinnen und Kunden nachkommen, sowie zehn SB-Filialen und 65 Geldautomaten“ schreibt das Kreditinstitut dazu.

Für die Bürger von Peterzell bieten sich ersatzweise drei Filialen an. Bei Anfahrt mit dem Auto am nächsten liegt die in St. Georgen, gefolgt von Mönchweiler und Königsfeld.