Dieser Vorfall trübte das Narrentreffen der Wetti-Zunft in Behla: Am Samstagabend, 28. Januar 2023, war in einem Zelt Reizgas versprüht worden. Mindestens 25 Leute klagten über Atembeschwerden oder Übelkeit und mussten vom Roten Kreuz versorgt werden.

Verhandlung am 17. August

Jetzt landet diese einzige unschöne Episode der gelungenen Narrentage vor dem Amtsgericht Donaueschingen. Laut einer Mitteilung der Justizbehörde beginnt die Hauptverhandlung gegen einen Heranwachsenden – zum Tatzeitraum zwischen 18 und 21 Jahre alt – am Donnerstag, 17. August, 9 Uhr. Der Täter hat ein Geständnis angekündigt, es ist ein Zeuge geladen.

Damit wird die Anklage der Staatsanwaltschaft Konstanz vom 4. Mai 2023 zugelassen. Sie lautet, der Tatverdächtige habe am 28. Januar 2023 gegen 23.30 Uhr Reizgas in die Menschenmenge des Bar-Zeltes beim Narrentreffen im Narrendorf Behla, Hüfingen versprühte und hierdurch mehrere Menschen verletzt.

Tatverdächtiger aus Nachbardorf

Auf die Spur des Tatverdächtigen war die Polizei etwa anderthalb Monate nach dem Vorfall gekommen. Er soll in einem Nachbardorf wohnen.