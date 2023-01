Der Brauchtumsabend in der Baarblickhalle als Festakt zum 50-jährigen Bestehen der gastgebenden Narrenzunft war über die Bühne gebracht. Ausgelassen feierten die Gäste am zweiten Abend des Freundschaftstreffens der Schwarzwälder Narrenvereinigung im benachbarten Narrendorf, als es in einem der Festzelte zu einer Attacke kam, deren Umstände bisher ungeklärt sind.

Hüfingen-Behla Wetti-Zunft verwandelt Behla drei Tage zur Narrenhochburg auf der Südseite der Baar Das könnte Sie auch interessieren

Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass vermutlich bislang unbekannte Täter in dem von rund 500 Personen besuchten Festzelt eine unbekannte Menge an Reizgas versprüht haben und es dadurch zu den gesundheitlichen Problemen gekommen sei. Etwa 25 Personen klagten laut einer Mitteilung der Polizei über Atemwegsbeschwerden und Übelkeit.

Bela-Hüfingen Narrendorf der Wetti-Zunft begeistert Narren aller Altersklassen Das könnte Sie auch interessieren

Gegen 23.31 erfolgte ein Notruf. Das DRK rückte mit zwei Rettungsfahrzeugen, einem Notarzt und zwölf Rettungssanitäter vor Ort und kümmerten sich um die Erstversorgung der verletzten Festbesucher. Nach dem Durchlüften des Festzeltes konnte die Veranstaltung wieder fortgesetzt werden.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Donaueschingen übernahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet eventuelle Zeugen sich unter 0771/837830 zu melden.