Vor Pyrenäen und Champs-Elysée kommt das Labyrinth von Aasen und die Öfinger Mauer. Eine Woche, bevor bei der Tour de France der Herren wieder um das legendäre gelbe Trikot gekämpft wird, greift die deutsche Radsportelite nach der nationalen Krone – und zwar auf der Baar! Am Wochenende vom 23. bis 25. Juni findet die Rad-DM in Donaueschingen und Bad Dürrheim statt.

Zielort Bad Dürrheim wird dabei nach 2001 wieder einmal Ausrichtungsort der deutschen Straßen-Radmeisterschaften sein. Startort Donaueschingen ist erstmalig dabei. Ausrichter und Gemeinden hoffen, das Eventwochenende zur großen Party zu machen.

Den Athleten ganz nah kommen

Dazu soll Interessierten und Fans rund um die Rennstrecke so einiges geboten werden. „Der Freitag ist sicher in Donaueschingen am Schönsten“, erklärt Leon Sauser vom Veranstalter Sauser Event GmbH. Im Startbereich rund um den Rathausplatz wird dann das Einzelzeitfahren beginnen.

Dort können den ganzen Nachmittag die Starter aller vier Klassen von U23 bis Elite der Herren dabei beobachtet werden, wie sie auf den etwa 32 Kilometer langen Kurs starten. Zudem sollen hier bei den Straßenrennen der Eliteklassen am Samstag und Sonntag alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzeln präsentiert werden.

Hier soll das Wochenende für Interessierte besonders spannend werden. In der Fanzone am Rathausplatz in Donaueschingen werden die Fahrerinnen und Fahrer vor dem Start vorgestellt. | Bild: Daniel Vedder

Für Programm rund um Startschuss und Zielsprint will der Veranstalter ebenfalls sorgen. „Im Start- und Zielbereich wird es Bühnen mit Moderation und DJ‘s geben“, so Sauser. Auf Leinwänden sollen die Fans nichts vom Rest der Strecke verpassen. Der mehrfache Tour de France Etappensieger André Greipel wird als Co-Kommentator im Livestream für die Zuschauer die Wettkämpfe begleiten.

Die Startzeiten der Rennen Beginnend in der Fanzone am Donaueschinger Rathausplatz, führen die Rennen über die Baar bis zur Zieleinfahrt in die Salinenstraße in Bad Dürrheim. Bei den Straßenrennen am Samstag und Sonntag gibt es zudem echte Bergsteiger-Höhepunkte in Aasen und Öfingen.



- Freitag, 23. Juni ab 14:00 Uhr: Einzelzeitfahren über 32,2 Kilometer

- Samstag, 24. Juni ab 13:00 Uhr: Straßenrennen Elite Frauen über 135 Kilometer

- Sonntag, 25. Juni ab 10:30 Uhr: Straßenrennen Elite Männer über 215 Kilometer

Rundumversorgung in den Fanzonen

Zuschauen können Interessierte am Wochenende aber nicht nur in Donaueschingen und Bad Dürrheim. Auch an den neuralgischen Punkten der Straßenrennen richtet der Veranstalter am Samstag und Sonntag zusätzlich spezielle Fanzonen ein.

Fanzone Aasen, Hegistraße – Quelle: Sauser Event GmbH/SÜDKURIER-Grafik: Steller | Bild: Steller, Jessica

Nämlich in der Hegistraße in Aasen und der Stammstraße in Öfingen. Hier soll bei Anstiegen und Kämpfen um die Bergwertung besonderes Spektakel auf der Strecke geboten sein. Auch kann dort die restliche Strecke über eine Leinwand verfolgt werden. Tatkräftige Unterstützung gibt es zudem aus den Gemeinden selbst. „Die Bewirtung erfolgt durch örtliche Vereine“, so Sauser.

Fanzone Öfingen, Stammstraße –Quelle: Sauser Event GmbH/SÜDKURIER-Grafik: Steller | Bild: Steller, Jessica

Der Eintritt in die vier Fanzonen entlang der Strecke ist kostenfrei.

Expo und Konzert im Zielbereich

Ein weiterer Höhepunkt wird laut den Veranstaltern eine Expo im Zielbereich in der Salinenstraße in Bad Dürrheim. Hier sollen über das Wochenende Autogrammstunden mit Athletinnen stattfinden. Auf der Bühne wird mit Simon Geschke ein weiterer Tour de France Etappensieger am Samstag ab 18 Uhr zu Deutschlands Radsportler des Jahres 2022 geehrt.

Den Rest des Abends sollen dann eine Live-Aufzeichnung des Radsport Podcasts „Besenwagen“ und ein Konzert der Schwarzwälder Band Diva füllen.

Tour de France Etappensieger Simon Geschke erhält am Samstag, 24. Juni im Zielbereich in Bad Dürrheim die Ehrung zu Deutschlands Radsportler des Jahres. | Bild: Julian Widmann

Großer Andrang erwartet

Leon Sauser hofft, dass die Baar an diesem Wochenende zur Pilgerstätte für Radsport-Fans aus der gesamten Republik wird: „Wenn das Wetter mitspielt, gehen wir von vielleicht 30.000 Zuschauern über das Wochenende verteilt aus.“

Auch die Kommunen versprechen sich viel, wie Beatrix Grüninger, Pressesprecherin der Stadt Donaueschingen betont. „Das Straßenrennen der Herren wird sicherlich den Publikumsmagneten an diesem Wochenende darstellen. Deshalb wird vor allem für Sonntag mit einem erhöhten Besucheraufkommen gerechnet.“

Parkplätze ausgeschildert

Entsprechend empfiehlt Lena Klatt von der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim, dass Interessierte rechtzeitig anreisen. „Unser Tipp: Rechtzeitig losfahren, um sich den besten Platz zu sichern.“ Veranstalter Sauser legt nahe, eine halbe Stunde vor Start der ersten Rennen in den Fanzonen zu sein, um die besten Plätze an der Strecke zu ergattern.

Parkmöglichkeiten rund um die Fanzonen sollen ausgeschildert sein. „In der Kernstadt Bad Dürrheims stehen auf dem Solemarparkplatz sowie auf der extra eingerichteten Parkfläche in der Huberstraße Parkmöglichkeiten zu Verfügung“, erklärt Klatt.

Für Donaueschingen gilt laut Grüninger, dass alle Parkplätze abseits der abgesperrten Rennstrecke wie gewohnt genutzt werden können.