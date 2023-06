Wie fühlt es sich an, die Strecke der Deutschen Radmeisterschaft als Amateur zu fahren? Um genau zu sein: als einigermaßen unsportlicher Rad-Pendler. Ich will es wissen.

Als ich mich morgens verabschiede, gibt mir meine achtjährige Tochter noch einen mit: „Ich hoffe, du überlebst das.“ Sie hat nicht ganz unrecht. Meine letzte längere Radtour liegt ein Jahrzehnt zurück, die Pollen stehen auf Anschlag, der UV-Indes auf Stufe 7 und es ist drückend schwül. Die Bedingungen sind denkbar schlecht.

Schwarzwald-Baar Aperol-Spritz-Index: So viel kostet der sommerliche Kultdrink in Gastrobetrieben Das könnte Sie auch interessieren

Egal. Ich lade den Streckenverlauf in die Navigations-App, arrangiere mir eine Podcast-Playlist für vier Stunden (reichlich pessimistisch) und schwinge mich aufs Rad.

Das ist der Streckenverlauf am Samstag und Sonntag, 24./25. Juni. Die Anfahrt erfolgt von Donaueschingen zum Kreisel hinter Biesingen. Dann geht es über in den Rundkurs. | Bild: Schönlein, Ute

Erst deutlich später merke ich, dass ich etwas wichtiges vergessen habe.

Noch geht es leicht

Start ist am Rathaus Donaueschingen. Bei der Fahrt über die Karlstraße wirkt es fast so als erwache die Stadt.

Start in Donaueschingen Video: Jakober, Stephanie

Mir fällt eine Zeile aus einem alten Lied von Yello ein: „The streets are naked in the morning sun.“ Die Stimmung passt perfekt.

An der Stadtkirche St. Johann werden die Gastrozelte vom Donauquellfest abgebaut. | Bild: Block, Andreas

Durch die Stadt fällt es mir bislang leicht. Das bin ich von der täglichen Fahrt in die Arbeit gewohnt. Flott geht es weiter in Richtung Pfohren über gut ausgebaute Kreisstraßen.

Nach dem Abbiegen nach Aasen folgt eine lange Durststrecke von gut drei Kilometern. Ein kaum sicht- aber dafür spürbarer Anstieg, leichter Gegenwind und zunehmende Schwüle sorgen für die erste Herausforderung.

Im Hintergrund liegt Donaueschingen. In der Ebene läuft es noch hervorragend. | Bild: Block, Andreas

Aber das ist alles noch Pillepalle. Ich sehe schon den Anstieg bei Aasen vor mir und bekomme langsam ein mulmiges Gefühl.

Aber der Blick voraus verheißt nichts Gutes. In Aasen wird es steil, richtig steil. | Bild: Block, Andreas

Im Ort spenden Bäume an der Straße Schatten, ein Schild warnt vor einer Radarkontrolle. Sagen wir mal so: Mein Führerschein ist sicher. Es gibt aber ganz subversive Angriffe aufs geistige Wohlbefinden. In dem Podcast, der gerade im Kopfhörer läuft, geht es um die Grenzen des menschlichen Körpers. Noch kann ich über diesen ironischen Kommentar aus dem Off lachen.

Die Strecke biegt ab und führt am Restaurant „Die Burg“ vorbei. „Einen Stopp wert“, urteilt der Gastroführer Michelin. Nicht für mich. Ich bin damit beschäftigt, vor der steilsten Stelle der Anfahrt zum Rundkurs zu kapitulieren. Wer sein Rad liebt, der schiebt.

Bittere Erkenntnis

Die Sonne ist so gnadenlos wie die Steigung. Als ich endlich auf der Höhe angelangt bin, greife ich zur Wasserflasche. Da fällt mir auf, dass ich meine Getränke daheim vergessen habe. Ich muss an den Spruch meiner Tochter denken und mache mir jetzt doch Sorgen.

Alles bereit für die Rast, aber dann der Schocke: Wie hier deutlich zu sehen ist, fehlen die Wasserflaschen in den Getränkehaltern. | Bild: Block, Andreas

Nach Heidenhofen und Biesingen geht es jedoch erst mal nur bergab. Zeit durchzuschnaufen. Der Wechsel auf den Rundkurs erfolgt am Kreisverkehr zwischen Biesingen und Sundhausen. von der Kreisstraße nach Oberbaldingen lotst mich die die Navi-Stimme im Ohr über eine Nebenstraße nach Öfingen.

Das Material spielt noch mit. | Bild: Block, Andreas

Auf einem gemähten Feld suchen Storche nach Nahrung. Die Idylle lenkt ein bisschen vom Blick auf das hoch gelegene Öfingen ab. Mir wird klar: Die entspannende Abfahrt muss ich jetzt büßen.

Schön idyllisch ist es zwischen Biesingen, Oberbaldingen und Öfingen. Aber der Berg im Hintergrund zeigt: Diese Landschaft kann auch anders. | Bild: Block, Andreas

Der Anstieg erweist sich als unglaublich zäh. Der Steigung ist zunächst gar nicht anzusehen, wie fies sie wirklich ist. Und am ramponierten Asphalt scheinen die Reifen festzukleben.

Immer wieder zwischendurch gibt es Abschnitte wie diesen vor Öfingen. Der alte Asphalt bremst zusätzlich zur heftigen Steigung. | Bild: Block, Andreas

Dann merke ich, dass die Plackerei völlig umsonst war. Nach dem ersten Hügel geht es in einer S-Kurve kurz bergab, dann in den zweiten supersteilen Abschnitt der gesamten Tour.

Die erste Anhöhe ist nur zum Antäuschen. Es geht erst wieder runter und dann richtig hoch nach Öfingen. | Bild: Block, Andreas

Wie gewonnen, so zerronnen.

In Öfingen haben die Zuschauer einen guten Blick auf das Fahrerfeld. | Bild: Steller, Jessica

Dort oben gibt es Schatten. Der ist absolute Mangelware auf dem Rundkurs. | Bild: Block, Andreas

Nach einem Schlenker durch den Ort verkündet ein Schild: „Auf Wiedersehen in Öfingen – heilklimatischer Kurort.“

Ein Selfie sagt mehr als tausend Worte: Ich bin gezeichnet von den Anstiegen in Aasen und Öfingen (hinten). Links ist gut zu sehen, wie steil es wirklich ist. | Bild: Block, Andreas

Heilende Wirkung verspreche ich mir von der nun folgenden Abfahrt. Eine schöne Allee.

Die Abfahrt von Öfingen nach Oberbaldingen erweist sich als wunderschöne Allee, mit hilfreichem Gefälle. | Bild: Block, Andreas

Der Wind aus dem Tal pfeift in den Ohren. Auf den flachen Passagen muss ich mich tief über den Lenker beugen und sogar ein bisschen zusätzlich strampeln, damit ich richtig Fahrt mache.

Die Oase auf der Durststrecke

In Oberbaldingen finde ich in einer Bäckerei endlich Wasser (klingt wie auf der Wüstenexpedition). Ein Plunderstückchen lächelt mich an, das ist aber definitiv erst für später.

Donaueschingen / Bad Dürrheim Straßensperrungen wegen Radmeisterschaft: Wann und wo der Verkehr beeinträchtigt sein wird Das könnte Sie auch interessieren

Vor der Bäckerei fegt ein Mann den Gehweg. Wir kommen ins Gespräch. Thema: Es ist schwül. Dass ich die Radstrecke im Selbstversuch teste, findet er gut. Dann könnte man die Leistungen der Profis besser einschätzen. Gestärkt durch Flüssigkeitsaufnahme und menschlichen Kontakt schwinge ich mich wieder aufs Rad.

Ein Schild an der Ortsausfahrt begrüßt alle Radsportler zur Rad-DM in Oberbaldingen. „Radsport war unser Leben“, heißt es von den abgebildeten Hans und Rosie. Das ist lieb gemeint, aber der direkt dahinter befindliche Friedhof wirkt auf mich nicht sonderlich motivierend.

In Oberbaldingen sind die Radsportler trotz der Straßensperren willkommen. | Bild: Block, Andreas

Zwischen Biesingen und Heidenhofen, stehen diesmal in der umgekehrten Richtung statt rasanter Abfahrt ein quälender Anstieg an. Unterwegs gibt es wieder jede Menge Landschaft zu bewundern. Für meinen Geschmack etwas zu viel davon. Von mir aus könnte der Kurs endlich auf Bad Dürrheim gesetzt werden.

Steil, steiler, Aasen

Vorher führt die Strecke aber in einer Doppelschleife erneut durch Aasen. In Sachen Steigung werden dort wieder alle Register gezogen – mehrmals wird es richtig knackig. Die schlimmsten Stellen muss ich schieben.

Alles bereit für die Rast, aber dann der Schocke: Wie hier deutlich zu sehen ist, fehlen die Wasserflaschen in den Getränkehaltern. | Bild: Block, Andreas

Immer wieder geht es den steilen Hang im Ort hoch und runter. „Wollt ihr mich verarschen?“, schreie ich stumm in meinem Kopf.

In Aasen werden die Fahrerinnen und Fahrer mit einem ständigen Auf und Ab mürbe gemacht. | Bild: Steller, Jessica

Es kommt kein Laut über meine Lippen, der Mund ist komplett ausgedörrt. Aasen ist der Endgegner.

Die düsteren Wolken über dem Ort hätten mir eigentlich eine Warnung sein sollen. | Bild: Block, Andreas

Dann endlich die Erlösung: Auf der Höhe wo sich Aasen und Heidenhofen fast berühren, geht es ein letztes Mal zurück ins Tal.

Der übliche Radweg macht keinen mehrfachen Schlenker über den steilen Hang in Aasen. | Bild: Block, Andreas

Ich passieren das Vereinsheim des örtlichen Schützenvereins. Mir kommt in diesem Moment die Geschwindigkeit von Geschossen absurd vor. Aasen lässt mich natürlich nicht ziehen, ohne mir einen letzten Hügel in den Weg zu setzen. Dann ist aber tatsächlich eine Schussfahrt angesagt.

Schwarzwald Die schönsten Bäder und Badestellen rund um Villingen-Schwenningen, Donaueschingen und Bad Dürrheim Das könnte Sie auch interessieren

An der Bundestraße liegt ein Feld mit einer Photovoltaik-Anlage an der Strecke. Die Paneele freuen sich im Gegensatz zu mir sicherlich über die sengende Sonne. Immerhin empfinde ich die lange Gerade über die alte Bundesstraße bis nach Bad Dürrheim jetzt als entspannten Endspurt. Allerdings merke ich kurz vor dem Ziel, dass die menschliche Anatomie nicht für Fahrradsattel gemacht ist.

Was sagt Rik Sauser zur Strecke? Der erfahrene Radsportler ist Mitorganisator der Rad-DM. Seiner Einschätzung nach ist der von ihm abgesteckte Kurs „nicht superschwer“ – für Profis. „Die Anstiege sind kurz, dazu muss man kein ausgewiesener Bergfahrer sein“, sagt Rik Sauser. Einen Zufallsmeister werde es aber nicht geben. „Die Strecke ist durch die häufigen Wechsel selektiv.“ Entscheidend sei daher die Renndistanz. Durch den Zieharmonikaeffekt werde es umso schwerer am Spitzenfeld dranzubleiben, je weiter hinten ein Fahrer fährt. „Die müssen dann jedes Mal die Lücken schließen und das verursacht Schmerzen. Die Tempowechsel machen mürbe“, erzählt er aus eigener Erfahrung. Für eine Radtour sei die Strecke eher ungeeignet. „Hobbyfahrer sparen sich das Hoch und Runter, wenn sie den Anstieg bereits geschafft haben.“

Im Ziel fehlt der Applaus

Am Busbahnhof in Bad Dürrheim noch ein kurzer Check, ob ich wirklich am Ende der Route angelangt bin. Ja, bin ich.

Dokumentation meines Leidenswegs: Die Navigations-App hat den Verlauf der 34,8 Kilometer aufgezeichnet. Die Anfahrt schaffe ich mit einem Schnitt von 17,9 Kilometer pro Stunde, im Rundkurs sinkt das Tempo auf 15,3. Die Profis schaffen die Strecke in etwas über einer halben Stunde, | Bild: Block, Andreas

Es fühlt sich falsch an: Vier Tage vor dem ersten Rennen verrät nichts, dass hier das Ende der Strecke ist.

Ungefähr am Busbahnhof in bad Dürrheim ist der Zieldurchlauf. | Bild: Block, Andreas

Keine Markierung auf dem Boden, kein jubelndes Publikum und nicht mal das Navi verkündet, dass ich mein Ziel erreicht habe.

Am Ziel in Bad Dürrheim Video: Jakober, Stephanie

Mein Körper glüht. Aus Trotz fahre ich noch ein Stück weiter und hole mir ein Eis.

Abkühlung! Ein frisches Zitroneneis habe ich mir verdient. | Bild: Block, Andreas

Für die Profis wird es viel härter. Sie fahren von Bad Dürrheim aus zurück nach Öfingen und drehen erneut ihre Runde über die Ostbaar. Die Frauen viermal, die Männer siebenmal. Und immer durch Aasen – den Endgegner. Ich habe überlebt.