Für Viele gibt es kaum etwas Schöneres als bei sommerlichem Wetter gemütlich einen Aperol Spritz in einem Café zu genießen. Kein Wunder, gehört der Drink doch zu den beliebtesten alkoholischen Getränken der Welt. Doch wie so vieles wird auch der Aperol-Genuss teurer.

Der SÜDKURIER hat deshalb im Schwarzwald-Baar-Kreis viele Beispiele für einen Preis-Check gesammelt. So viel vorweg: Die Preisspanne ist enorm und reicht von 4,50 Euro bis 9,50 Euro, jeweils für ein 0,25-Liter-Glas.

Das Rezept ist denkbar einfach: Prosecco, Sekt oder Weißwein, gemischt mit Aperol und Mineralwasser oder Soda – fertig ist das Getränk. Doch wie viel kostet ein Glas Aperol Spritz in den Gastrobetrieben der Region? Und wie viel ist im Glas überhaupt drin? Wir haben stichprobenartig nachgeforscht.

Cesare Gianotti vom Eis-Café Zampolli in Villingen serviert seinen durstigen Gästen ihren Aperol Spritz. | Bild: Pascal Guegan

VS-Villingen

In der Villinger Innenstand gibt es eine Vielzahl verschiedener Cafés, Bars und Restaurants mit Außenbereich, die Aperol Spritz im Angebot haben. Die Beispiele zeigen, dass es durchaus eine gewisse Bandbreite bei Preis und Menge gibt.

Eis-Café Zampolli

Preis: 5,80 Euro

Menge: 0,2 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Mineralwasser

Adresse: Rietstraße 33, 78050 Villingen-Schwenningen

Café Röschzeit

Preis: 5,50 Euro

Menge: 0,3 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Mineralwasser

Adresse: Niedere Str. 50, 78050 Villingen-Schwenningen

Café am Riettor

Preis: 5,80 Euro

Menge: 0,2 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Frizzante und Sodawasser

Adresse: Am Riettor 2, 78048 Villingen-Schwenningen

Café Bar Violoncello

Preis: 5,50 Euro

Menge: 0,4 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Sodawasser

Adresse: Niedere Str. 10, 78050 Villingen-Schwenningen

Café Villa – Das Kaffeehaus – Villingen

Preis: 6,50 Euro

Menge: 0,2 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Mineralwasser

Adresse: Färberstraße 23, 78050 Villingen-Schwenningen

Eiscafé Raben FamigliaTroisi

Preis: 7,20 Euro

Menge: 0,4 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Mineralwasser

Adresse: Obere Straße 13, 78050 Villingen-Schwenningen

Café Dammert

Preis: 6,30 Euro

Menge: 0,25 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Mineralwasser

Adresse: Rietstraße 30, 78050 Villingen-Schwenningen

Café Törtchen

Preis: 6 Euro

Menge: 0,2 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Mineralwasser

Adresse: Niedere Str. 39, 78048 Villingen-Schwenningen

Rebstock

Preis: 6,90 Euro

Menge: 0,4 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Mineralwasser

Adresse: Niedere Str. 61, 78050 Villingen-Schwenningen

Gasthaus Ott

Preis: 7,50 Euro

Menge: 0,25 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco, ein Schuss Weißwein und Sodawasser

Adresse: Färberstraße 36, 78050 Villingen-Schwenningen

Lothar Kohl trinkt im Villinger Eis-Café Zampolli einen Spritz – in einer interessanten Variante: Statt Aperol ist hier Campari die aromatische Zutat. | Bild: Pascal Guegan

VS-Schwenningen

Auch in Schwenningen gibt es einige Anlaufstationen, die Aperol Spritz im Angebot haben – zum Beispiel die folgenden Cafés, Bars und Restaurants mit Außenbereich.

Café Dammert

Preis: 6,30 Euro

Menge: 0,25 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Mineralwasser

Adresse: In der Muslen 34, 78054 Villingen-Schwenningen

Romanca Café – Kitchen – Bar

Preis: 6,90 Euro

Menge: 0,2 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Mineralwasser

Adresse: Kronenstraße 18, 78054 Villingen-Schwenningen

Eiscafé Dolomiti

Preis: 6,50 Euro

Menge: 0,25 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Mineralwasser

Adresse: Muslenplatz 5, 78054 Villingen-Schwenningen

Gelateria Gianotti

Preis: 6 Euro

Menge: 0,25 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Mineralwasser

Adresse: In der Muslen 38, 78054 Villingen-Schwenningen

Café Restaurant VAU

Preis: 6,80 Euro

Menge: 0,25 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Mineralwasser

Adresse: Friedrich-Ebert-Straße 18, 78054 Villingen-Schwenningen

Donaueschingen

Die Donauquellstadt bietet ebenfalls mehrere Gastrobetriebe, die Aperol Spritz auf der Getränkekarte haben – darunter die folgenden Beispiele.

Café Reiter

Preis: 4,50 Euro

Menge: 0,25 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Sekt und Mineralwasser

Adresse: Haldenstraße 11, 78166 Donaueschingen

Eiscafé Vivaldi

Preis: 6,40 Euro

Menge: 0,25 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Sodawasser

Adresse: Karlstraße 37, 78166 Donaueschingen

Hoch2 – Café, Bar & Burger

Preis: 6,90 Euro

Menge: 0,25 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Mineralwasser

Adresse: Karlstraße 52, 78166 Donaueschingen

Hofkonditorei Café Hengstler

Preis: 6,80 Euro

Menge: 0,3 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Sekt und Mineralwasser

Adresse: Karlstraße 45, 78166 Donaueschingen

Parkrestaurant Donaueschingen

Preis: 5,50 Euro

Menge: 0,25 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Sekt und Mineralwasser

Adresse: Brigachweg 8, 78166 Donaueschingen

Bad Dürrheim

Auch in der Kurstadt gibt es einige Locations, die sich für den Konsum des leckeren Kultdrinks anbieten.

Café Flair

Preis: 6,40 Euro

Menge: 0,3 Liter

Zusammensetzung: Aperol, nach Wunsch entweder Sekt oder Weißwein, und Mineralwasser

Adresse: Wohnpark Kreuz 1, 78073 Bad Dürrheim

Hotel Restaurant Salinensee

Preis: 6,40 Euro

Menge: 0,25 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Sekt und Sodawasser

Adresse: Am Salinensee 1, 78073 Bad Dürrheim

Das Walz – Restaurant & Café

Preis: 6,50 Euro

Menge: 0,2 Liter

Adresse: Friedrichstraße 9, 78073 Bad Dürrheim

St. Georgen

Einen Aperol Spritz auf der Terrasse eines Cafés oder Restaurants zu trinken – das geht natürlich auch in der Bergstadt.

Feinwerk – Das Restaurant im Federwerk

Preis: 9,50 Euro

Menge: 0,25 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Mineralwasser

Adresse: Museumstraße 1, 78112 St. Georgen

Seehaus am Klosterweiher

Preis: 6,90 Euro

Menge: 0,3 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Mineralwasser

Adresse: Industriestraße 0, 78112 St. Georgen

Bistro Café BM Alimanoglu Family

Preis: 5,90 Euro

Menge: 0,35 Liter

Zusammensetzung: Aperol, Prosecco und Mineralwasser

Adresse: Gerwigstraße 46, 78112 St. Georgen

Geschichte des Aperol Spritz Ursprünglich kommt Aperol aus Italien, wie der Hersteller des Aperitivs auf seiner Homepage informiert. Erfunden haben ihn demnach die Brüdern Luigi und Silvio Barbieri schon 1919. Das Rezept für den Aperol Spritz entstand erst einige Jahre später – in den 1950er-Jahren. In den darauffolgenden Jahrzehnten erobert der Longdrink die Welt – auch Deutschland. Seither ist der orangene Cocktail auf der Getränkekarte vieler deutscher Cafés und Bars zu finden.

Alle Angaben beruhen auf den Auskünften der Betreiber. Die genannten Gastrobetriebe stellen nur eine kleine Auswahl aller Cafés, Bars und Restaurants mit Außenbereich aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis dar, in denen Aperol Spritz verkauft wird. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Sollten Sie Ihren Gastrobetrieb nicht in der getroffenen Auswahl wiederfinden oder fehlt in der Liste Ihre Lieblingslocation, dann wenden Sie sich gerne an villingen.redaktion@suedkurier.de