Wenn hunderte Radsportler drei Tage lang von Donaueschingen bis Bad Dürrheim jagen, bleibt der Verkehr nicht unbeeinflusst. „Im Zusammenhang mit diesem Großereignis wird es zwangsläufig zu Straßensperrungen und bedingten Wartezeiten kommen“, kündigt Lena Klatt von der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim an.

Daher müssen sich Anwohner stellenweise auf Einschränkungen im Straßenverkehr auf der Baar einstellen.

Start- und Zielbereich durchgehend dicht

Das ganze Wochenende betroffen sein werden Start- und Zielbereiche in Donaueschingen und Bad Dürrheim. Alle weiteren Straßen der Strecke sind an den jeweiligen Tagen nur zeitweise nicht befahrbar.

Die Ruhe vor dem Sturm. Am Rathausplatz in Donaueschingen sollen die Rennen der Rad-DM starten und über die Karlstraße auf den Rest der Strecke führen. | Bild: Daniel Vedder

Sperrbereich Donaueschingen In Donaueschingen ist die Karlstraße auf Höhe des Ratshausplatzes zwischen Lehenstraße und Mühlenstraße/Käferstraße ab Freitag, 23. Juni, um 6 Uhr bis Sonntag, 25. Juni, um 15 Uhr gesperrt. Zudem sind angrenzend Villinger Straße und Lehenstraße im Startbereich am Freitag 12 bis 19 Uhr, Samstag 12 bis 15 Uhr und Sonntag 9.30 bis 12.30 Uhr nicht befahrbar. Sperrbereich Bad Dürrheim In Bad Dürrheim starten die Aufbauarbeiten bereits am Mittwoch. Daher wird die Salinenstraße zwischen Kreisverkehr Bahnhof-/Ludwig-/Scheffelstraße und Alleenweg Zufahrt bereits ab Donnerstag, 22. Juni, 6 Uhr morgens bis Sonntag, 25. Juni, um 20 Uhr abgeriegelt sein.

Zudem werden die Dürrheimer Bushaltestellen in Salinen- und Scheffelstraße und am Busbahnhof ab Mittwoch 6 Uhr in die Schulstraße verlegt. Diese Ausweichstelle gilt schließlich bis Montag, 26. Juni um 17 Uhr.

Sperrungen am Freitag, 23. Juni

Am Freitagmittag startet das etwa 32 Kilometer lange Einzelzeitfahren. Dabei fahren die Athleten vom Rathausplatz in Donaueschingen los. Über Karl- und Fürstenbergstraße geht es in Richtung Pfohren. Von dort aus werden sie nach Oberbaldingen geleitet und peilen schließlich nach Abstechern nach Sunthausen und Aasen die Zieleinfahrt in der Salinenstraße in Bad Dürrheim an.

Die Strecke beim Einzelzeitfahren am Freitag, 23. Juni. | Bild: Sauser Event GmbH/SÜDKURIER-GRAFIK: Steller/Schönlein

Dabei werden zehn Ortschaften in der Region, sowie Kreis- und Landstraßen von zeitweisen Sperrungen betroffen sein. Diese beginnen einheitlich ab 13.30 Uhr und enden zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr.

Bild: Sauser Event GmbH/SÜDKURIER-GRAFIK: Steller/Schönlein

Sperrungen am Samstag, 24. Juni

Am Samstag steht schließlich das 135 Kilometer lange Straßenrennen der Frauen an. Diese starten wieder in der Donaueschingen, werden allerdings direkt nach Norden in Richtung Aasen geleitet. Nördlich von Biesingen biegen die Fahrerinnen auf einen Rundkurs zwischen Bad Dürrheim und Öfingen, den sie vier Mal zurücklegen werden.

Die Strecke des Straßenrennens am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni. | Bild: Sauser Event GmbH/SÜDKURIER-Grafik: Steller/Schönlein

Besonders betroffen sein wird dann der Donaueschinger Ortsteil Aasen. Das dortige Labyrinth soll eine der Höhepunkte der Rennstrecke darstellen. Sperrungen treten ab 13.30 Uhr in Kraft und enden zwischen 17.15 und 18 Uhr. In Donaueschingen sind die Straßen – abgesehen vom Startbereich – bereits ab 14.15 Uhr wieder für den Verkehr geöffnet.

Bild: Sauser Event GmbH/SÜDKURIER-GRAFIK: Steller/Schönlein

Sperrungen am Sonntag, 25. Juni

Am Finaltag bestreiten die Männer das Straßenrennen. Diese kämpfen auf 215 Kilometern und der identischen Strecke des Vortags um den Titel. Zurückgelegt wird der Rundkurs dann allerdings sieben Mal.

Bild: Sauser Event GmbH/SÜDKURIER-GRAFIK: Steller/Schönlein

Sperrzeiten beginnen ab 11 Uhr. In Donaueschingen kann der Verkehr abseits des Startbereichs bereits ab 11.45 Uhr wieder rollen. Die weiteren betroffenen Straßen bleiben bis ungefähr 17 Uhr abgeriegelt.

Für weitere Rückfragen verweist Veranstalter Sauser Event GmbH auf eine Infohotline unter der Telefonnummer 07721/9906915.

Öffnungszeiten im Gewerbe nicht beeinflusst

Die Öffnungszeiten im Einzelhandel bleiben hingegen unbeeinflusst. Die Gemeinden erhoffen sich im Gegenteil sogar einen Schub durch den großen Zuschauerandrang. „Die Stadt sieht die Rad-DM als Bereicherung für die Gastronomie, Hotellerie und den Einzelhandel“, erklärt Donaueschingens Pressesprecherin Beatrix Grüninger.