Schwarzwald vor 25 Minuten

Die schönsten Badestellen rund um Villingen-Schwenningen, Donaueschingen und Bad Dürrheim

Sommerzeit ist Freibadzeit und in der Region rund um Schwarzwald, Baar und Heuberg gibt es viele Freibäder und Badeseen, die an heißen Tagen Abkühlung versprechen. Ein Überblick über das Angebot in der Region.