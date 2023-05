Mit der Teilnahme am Schulwettbewerb hat sich das Profilorchester des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums viel vorgenommen. Wie Orchesterleiter Michael Berner im Gespräch erklärt, „soll mit Hilfe des Schulwettbewerbs eine Tuba angeschafft werden“. Das Orchester soll mit dem Instrument klanglich erweitert werden. Der Transport einer eigenen Tuba zu den wöchentlichen Proben ist bisher logistisch nicht möglich, so Studiendirektor Berner.

Der Orchesterleiter betont, dass der Klang eines Ensembles zu großen Teilen von seinem Fundament abhängt, und dies bilden Kontrabass und Tuba. Die Tuba gibt nicht nur einem Jugendlichen die Möglichkeit, im Orchester mitzuspielen. Allein, das Mitwirken einer Tuba kann als Motivation für das gesamte Orchester gelten. Hinzu komme eine hörbare Qualitätssteigerung bei den Konzerten. Deshalb würde „auch das Publikum davon profitieren“, so Michael Berner.

St. Georgens Thomas-Strittmatter-Gymnasium Die Schule wurde 1975 gleichzeitig mit dem Hallenbad und der Stadthalle in St. Georgen gebaut. Durch die Nähe zu den Sportstätten erhielt es den Namen Sport- und Schulzentrum. Das Gymnasium wurde 2003 nach dem St. Georgener Thomas Strittmatter benannt. Der verstorbene Schriftsteller, bekannt durch die Stücke „Viehjud Levi“ und „Polenweiher“, war einst Schüler am St. Georgener Gymnasium.

Derzeit ist das Profilorchester am Thomas-Strittmatter-Gymnasium mit 50 Schülern aus allen Jahrgangsstufen besetzt. Weltweite Studien beweisen längst, dass gemeinsames Musizieren zur Stärkung der Persönlichkeit beiträgt. Dazu ist Musizieren eine Ergänzung zur digitalen Welt.

Mehr als nur Musikkonsum

Wie Michael Berner sagt, erfahren „die Schülerinnen und Schüler eine Selbstwirksamkeit, statt nur Musik zu konsumieren“. Ein wesentliches Erlebnis für die Angehörigen des Profilorchesters sei, gemeinsam etwas zu erreichen und in einem Konzept präsentieren zu können. Dies wirke nachhaltig.

Vielfach konzertant aktiv

Neben den schönen Momenten für das Publikum in Konzerten ist es dem Profilorchester wichtig, darüber hinaus auch durch Benefizkonzerte noch mehr Gutes zu tun. Bereits am 14. November 2021 fand ein Benefizkonzert für den Freundeskreis für Behinderte in St. Georgen statt. Weitere derartige Konzerte folgten am 2. April 2022 für die Ukraine und am 22. Mai für die Nachsorgeklinik Tannheim. Aus diesen Konzerten konnte das Profilorchester annähernd 5000 Euro Spenden für die jeweiligen Zwecke gewinnen.

Das Profilorchester ist für die meisten Schülerinnen und Schüler ein Teil des normalen Unterrichts am Thomas-Strittmatter-Gymnasium. Ziel ist es, immer wieder Schülerinnen und Schüler zum gemeinsamen Musizieren im jeweiligen Klassenorchester 5, 6, 7 zu motivieren. Sie werden dadurch altersgerecht an das Profilorchester herangeführt. Das schulische Ensemble vertritt die Region auch außerhalb des Schwarzwald-Baar-Kreises, wie im Europapark und bei Austauschkonzertreisen im Ausland wie Barcelona.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 19. Mai, präsentiert der SÜDKURIER 30 Schulen, die sich mit ihren nachhaltigen Projekten für die Abstimmung zum Leserpreis des großen Schulwettbewerbs qualifizieren konnten. Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro werden durch den Wettbewerb insgesamt für die besten Projekte ausgeschüttet. Diese Details müssen nun Schulen und Leser nun wissen:

Die Leitidee

Der Wettbewerb für die Bildungseinrichtungen findet nach der Corona-Pause zum ersten Mal seit 2019 und zum insgesamt fünften Mal statt. An den Schulen läuft der Betrieb nun endlich wieder ohne Beschränkungen. Um die Ideenvielfalt an den Schulen herauszuheben und zu fördern, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und der SÜDKURIER vor Jahren diesen sowie den Vereinswettbewerb initiiert. Beide Ausschreibungen laufen im jährlichen Wechsel. Die Schulen erhalten mit ihren Projektvorstellungen in dieser Zeitung eine öffentliche Bühne; wer es zur Preisverleihung im Sommer schafft, wird zusätzlich gewürdigt.

Die Leser stimmen ab

Nach der Vorstellung der 30 Projekte, die aufteilt in Grund- und weiterführende Schulen präsentiert werden, haben unsere Leser das Wort. Die Abstimmung erfolgt unter www.suedkurier.de/schulwettbewerb23. Hier kann jeder Leser maximal zwei Stimmen abgeben, je Kategorie eine. Wer nur ein Votum abgeben möchte, unterstützt damit ebenfalls das Projekt der jeweiligen Schule.

Der Jurypreis

Zusätzlich zum Leser-Voting tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Diese vergibt völlig unabhängig ihrerseits zusätzliche Geldpreise. Die Jurymitglieder haben dabei die Auswahl aus allen 79 zum diesjährigen Schulwettbewerb eingereichten Vorhaben.

Der weitere Ablauf

Am 17. Juli findet in der Villinger Tonhalle die große Abschlussveranstaltung statt. Wer einen Preis von der Leserabstimmung oder der Jury zugesprochen bekommen hat, wird dazu eingeladen. Sämtliche Ergebnisse werden jedoch erst an diesem Tag bekannt gegeben. Bei diesem Fest werden die Sieger in fröhlich-entspannter Stimmung gefeiert, gleichzeitig besteht die Gelegenheit zum entspannten Miteinander.