Der FC Liverpool, Bayern München oder der FC Barcelona – sie alle waren schon im Öschberghof zu Gast. Und das nicht nur kurz auf Stippvisite, sondern für mehrere Tage beim jährlichen Trainingslager.

Sind solche Top-Clubs im Donaueschinger Hotel zu Gast, dann ist das immer ein Ereignis für die gesamte Region. Autogrammjäger pilgern dann zum Öschberghof, Zuschauer hoffen auf öffentliche Trainings-Einheiten, um ihre Idole aus dem Fernsehen auch in real bewundern zu können – und vielleicht bietet sich ja auch die Chance auf ein Erinnerungs-Selfie.

Als Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp im Sommer hier trainierte, da gab es auch mal zu hören: „Wir sehen uns nächstes Jahr wieder!“ Aber was ist da dran – kommt der Club 2024 wieder auf die Baar?

Welche Fußball-Promis kommen 2024?

„Es wird nächstes Jahr wieder Fußball am Öschberghof geben“, sagt Öschberghof-Pressesprecher Rainer Schwarz. Konkreter könne er jedoch leider noch nicht werden. Nur so viel: „Gespräche werden geführt.“ Allerdings habe man bislang noch in keiner Richtung eine Zu- oder Absage, so Schwarz weiter.

Öschberghof hat sich etabliert

Der Öschberghof habe sich mittlerweile so etabliert, dass man im Portfolio der großen Clubs entsprechend vermerkt sei. Die Bedingungen hier seien bestens geeignet für ein gutes Trainingslager vor dem Saison-Auftakt: „Viele Vereine haben uns auf dem Zettel“, sagt Rainer Schwarz. Jedoch: „Momentan ist noch nichts unter Dach und Fach.“

Im Sommer 2023 waren zuerst der FC Liverpool, anschließend der VfL Wolfsburg zu Gast in Aasen. Die englische Mannschaft trainierte dabei unter Ausschluss der Öffentlichkeit, nahm sich aber auf dem Weg vom Hotel zum Rasenplatz des SV Aasen Zeit, die am Wegesrand wartenden Fans mit Autogrammen und einem kurzen Hallo zu begrüßen.

Der SV Aasen, auf dessen Plätzen die großen Clubs trainieren, sind voll des Lobes für die Profi-Fußballer. Nett und nahbar seien sie beim Besuch gewesen.