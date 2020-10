Schwarzwald-Baar-Kreis vor 49 Minuten

Noch mehr Schüler positiv auf Corona getestet: Bickeberg-Schule in Villingen hat jetzt vier Fälle, betroffen auch Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen und das Skiinternat

Das Landratsamt hat jetzt weitere Fälle gemeldet, die betroffenen Schüler an der Bickebergschule waren bereits in Quarantäne, Fälle auch in Weigheim und an der Klosterring-Schule in VS