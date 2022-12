Die Polizei sucht seit Heiligabend im Raum Villingen einen 61-Jährigen. Auch um 6 Uhr morgens am ersten Weihnachtsfeiertag fehlte nach Angaben eines Präsidiums-Sprechers noch jede Spur von dem Mann.

Der 61-jährigen Dirk B. aus Villingen wurde laut Polizei zuletzt am 23. Dezember gegen 20.30 Uhr beim Verlassen der Gaststätte Ott in der Villinger Innenstadt gesehen. Entgegen sonstiger Gewohnheiten sei er nicht mehr an seine Wohnanschrift zurückgekehrt, weshalb er von seiner Familie als vermisst gemeldet wurde.

Mit Hubschrauber und Wärmebildkamera überflogen Polizisten am 24. Dezember ab 17.30 Uhr in der Dunkelheit den Bereich von der Villinger Färberstraße an in Richtung stadtauswärts. Die Flugroute konzentrierte sich dabei über etwa zwei Stunden hinweg auf den Raum Warenburgstraße, Laible, Rietheim und Marbach. Der Helikopter flog erkennbar Planquadrate ab, um am Boden jeden Bereich mit der Kamera erfassen zu können.

Die Personenbeschreibung des Vermissten

Folgende Personenbeschreibung und ein Foto wurde in der Nacht zum 25. Dezember um 3.04 Uhr von den Beamten freigegeben: 61 Jahre, circa 1,90 Meter groß, schlank, kurze gräuliche Haare, bekleidet mit einer blauen Jeans, einem oliv-grünen Parka, braunen Schuhen und einem blauen Sweatshirt mit Streifen.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass ihm etwas zugestoßen ist oder er sich in einer hilflosen Lage befindet, ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Hinweise erbitten die Beamten unter der Rufnummer des Villinger Reviers: 07721-6010.