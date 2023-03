„Wegen des großen Erfolges erneut im Programm“, begründen Theatermacher Wiederholungen, die erneut großen Zuspruch beim Publikum bringen sollen. Nun heißt es wieder Vorhang auf für die Teilsperrung der B 314 beim Blumberger Ortsteil Randen.

Die ist in den vergangenen Jahren jeweils zur Motorradsaison fast schon zur Routine geworden – eben weil das Landratsamt darin einen großen Erfolg sieht, um Lärm zu reduzieren und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Regelung gilt von 1. April bis 30. Oktober

Blockiert wird selbstverständlich nicht die ganze Bundesstraße, sondern nur die Überholspur des Randenaufstiegs. Und das auch nicht durchgängig von 1. April bis 30. Oktober. Sondern nur an bestimmten Tagen

Konkret wirksam ist wird die Sperrung ab Samstag, 1. April. „Gesperrt ist die Überholspur auf einer Länge von zirka 750 Metern im Bereich der Sonnenhofkurve. Die Sperrung gilt immer über das Wochenende bis zum folgenden Montag, 8 Uhr, sowie an Feiertagen“, teilt das Landratsamt mit.

Keine Alternative zur Sperrung Die Kreisverwaltung sieht nach den schlechten Erfahrungen der Vergangenheit keine Alternative zur Teilsperrung des Randenaufstieges. „Die Kreisbehörde legt Wert auf die Feststellung, dass die Sperrung von denen zu verantworten ist, die in der Vergangenheit keinerlei Einsicht zeigten“, heißt es in der Mitteilung. Leider hätten frühere Versuche, die Raser auf der Randenstrecke zur Räson zu bringen, nicht gefruchtet. Geschwindigkeitsbeschränkungen, die nur für Motorradfahrer angeordnet wurden, hätten nicht den gewünschten Erfolg gezeigt, ebenso wenig vermehrte Kontrollen durch die Polizei. Daher sei die teilweise Sperrung an Wochenenden und Feiertagen, die leider alle Verkehrsteilnehmer treffe, unumgänglich.

Bereits in den Vorjahren habe die Verkehrsbehörde des Landratsamts eine solche Sperrung über das Wochenende und während der Feiertage angeordnet.

„Hintergrund für die Maßnahme ist wie in der Vergangenheit, dass sich Beschwerden von Anwohnern im Blumberger Stadtteil Randen über unzumutbaren Verkehrslärm – vor allem an schönen, sonnigen Wochenenden – häuften“, so die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung.

Weniger Lärm und mehr Sicherheit

„Die Sperrung der Überholspur in den Vorjahren hatte den erhofften Erfolg gebracht – weniger Motorenlärm für die Anwohner und mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer“, ist das Landratsamt sicher.

Gleichzeitig sei bei zahlreichen Verkehrskontrollen festgestellt worden, dass einzelne Motorradfahrer den Randenaufstieg als illegale Rennstrecke missbrauchten und so die Verkehrssicherheit von anderen Verkehrsteilnehmern gefährdet hätten. Auch die teilweise extreme Lärmbelästigung der Anwohner habe nicht länger toleriert werden können.

Steuerzahler muss blechen

Allerdings habe die „nahezu vollständige“ Eindämmung von illegalen Rennen als auch der Lärmbelastung ihren Preis. „Das Landratsamt rechnet damit, dass es für die Sperrung auch in diesem Jahr wieder Personal- und Sachkosten von insgesamt zirka 23.000 Euro aufwenden muss“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Von der kompletten Sperrung des Abschnittes für Motorradfahrer ist auch dieses Jahr keine Rede: „Motorradfahrer, die sich an die Verkehrsregeln halten und am Wochenende einfach eine schöne Ausfahrt unternehmen möchten, sollen weiterhin auch die B 314 befahren dürfen“, teilt das Landratsamt mit.

Das wird übrigens auch kontrolliert: Neben der Sperrung der Überholspur werde es im Bereich des Randenaufstiegs eine verstärkte Polizeipräsenz geben.