Schwere Verletzungen hat sich laut Polizei ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf dem Randenaufstieg der B314 zugezogen.

Was ist passiert?

Der 30-jährige Motorradfahrer sei gegen 15.39 Uhr mit seiner BMW-Maschine von der B27 kommend in Fahrtrichtung Fützen unterwegs gewesen, als ihm in einer Kurve aus unbekannter Ursache das Vorderrad wegrutschte und er in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam.

5000 Euro Schaden

Der 30-Jährige sei daraufhin schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein örtliches Klinikum eingeliefert worden, heißt es von der Polizei weiter. Am Motorrad sei Schaden in Höhe von circa 5000 Euro entstanden.