Ein Autofahrer hat auf der Bundesstraße 523 zwischen VS-Schwenningen und Tuningen einen Unfall verursacht. Die Polizei beschreibt in ihrer Pressemitteilung, was sich am Sonntag gegen 19.30 Uhr ereignet hat.

Eine Verkehrsteilnehmerin hatte demnach eine Reifenpanne. Eine 39-jährige Autofahrerin wollte der Frau zu Hilfe kommen. Sie habe deshalb mit ihrem Seat Leon hinter dem Pannenfahrzeug gestoppt.

Schwarzwald-Baar Die elf wichtigsten Fragen zur Hitze: Welche Antworten Mediziner geben Das könnte Sie auch interessieren

Dann passiert es: Ein nachfolgender 82-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf auf den stehenden Seat auf. Nach Angaben der Polizei befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch zwei Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren in dem Wagen der 39-Jährigen.

Was mit den Kindern ist

Die Kinder erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Gesamtsachschaden an den beiden Autos wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt.