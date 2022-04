Die allermeisten Corona-Maßnahmen und damit verbundenen Einschränkungen sind passé, Bahn frei für den großen Vereinswettbewerb des SÜDKURIER-Medienhauses und der Sparkasse Schwarzwald-Baar: Über 100.000 Euro Preisgeld gibt es jetzt wieder für nachhaltige Projekte der Vereine und Hilfsorganisationen des Schwarzwald-Baar-Kreises.

„Unser Wettbewerb ist Ansporn zum Durchstarten für die bedeutsame gesellschaftliche Säule des Vereinslebens und auch Anerkennung für die nie nachlassende Arbeit der Hilfsorganisationen“, sagt Stefan Lutz, Chefredakteur des SÜDKURIER.

Stefan Lutz, Chefredakteur des SÜDKURIER. | Bild: Steller, Jessica

Lutz betont: „Wir Journalisten sehen alle, wie sich viele Vereinsmitglieder und Helfer nach den unzähligen Corona-Einsätzen jetzt mit hohem Engagement mit der anspruchsvollen Begleitung der Geflüchteten aus der Ukraine befassen, die bei uns Schutz und Hilfe vor dem russischen Angriffskrieg suchen.“

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schwarzwald-Baar, Arendt Gruben, betont: „Unsere Sparkasse stellt angesichts dieser besonderen Bereitschaft der gesellschaftlich hoch engagierten Menschen gerne erneut über 100.000 Euro für den neuen Vereinswettbewerb bereit.“

Arendt Gruben, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Schwarzwald-Baar. | Bild: Sparkasse Schwarzwald-Baar

Gruben weiter: „Um jetzt wieder richtig durchzustarten, soll das Preisgeld den Organisationen helfen, ihre Pläne in Taten umzusetzen. Wir freuen uns gemeinsam mit dem SÜDKURIER auf die vielen unterschiedlichen Projekte, die den Lesern dieses Medienhauses aber auch uns als Wettbewerbs-Initiatoren zur Prämierung eingereicht werden“, so der Chef des Kreditinstituts.

Neue und einfachere Form für die Anmeldungen

Vereine können sich ganz einfach beteiligen: Der Wettbewerb startet ab Montag, 11. April. Ab diesem Tag können Vereine und Hilfsorganisationen ihre Vorhaben mittels einfacher Anmelde-Angaben bei Sparkasse und SÜDKURIER beteiligen. Die Adresse für diesen Zugang lautet: www.spk-swb.de/vereinswettbewerb

Ministerpräsident Kretschmann unterstützte die Jury beim Vereinswettbewerb schon mehrfach. Hier im Interview vor der Preisverleihung im Jahr 2017 mit Norbert Trippl. | Bild: Roland Sigwart

Am Sonntag, 3. Juli, um 18 Uhr endet die Anmeldefrist. Vom 12. bis 24. September werden 30 Finalisten aus der Kreisregion mit einzelnen Berichten durch das SÜDKURIER-Medienhaus vorgestellt. Dann erfolgt die Leserabstimmung im gesamten Wettbewerbsgebiet. Dazu veröffentlicht der SÜDKURIER ein Coupon, mit dem Leser ihr Lieblingsprojekt markieren können. Jede Stimme unterstützt ganz konkret engagierte Mitglieder in den Vereinen.

Die Preise sollen tolle Vereinsarbeit anerkennen: Hier Bxong VS bei der Preisverleihung 2019 in der Tonhalle. | Bild: Roland Sigwart

Die ausgefüllten Stimm-Coupons müssen bei SÜDKURIER oder Sparkasse bis zum 8. Oktober vorliegen. SÜDKURIER-Leser können dann auch digital und telefonisch abstimmen. Die Leserpreise ergeben sich aus der Summe der jeweiligen Stimmenanzahl. Die Leser vergeben Preise in der Höhe von insgesamt 60.000 Euro.

Der Vereinswettbewerb wirkt in die Breite der Leistungsträger der Gesellschaft: Hier Preisträger 2017 vom Sozialdienst katholischer Männer. | Bild: Roland Sigwart

Zusätzlich tagt zum Vereinswettbewerb 2022 eine hochkarätig besetzte Jury. Zur Würdigung besonders nachhaltig ausgerichteter Vorhaben sind zusätzlich zu den Leserpreisen weitere 40.000 Euro für zehn Projekte vorgesehen. Die Jury trifft ihre Entscheidung aus allen Einreichungen, besondere Zusatz-Chancen eröffnen sich damit auch Vorhaben kleinerer Organisationen.

Zum Finale soll gemeinsam fröhlich gefeiert werden

Das Vereinswettbewerbs-Jahr 2022 mündet in eine gemeinsam geplante Siegerfeier in der Neuen Tonhalle in Villingen. Das Fest am 14. November wird zur großen Bühne für alle gekürten Projekte und der Menschen, die hinter diesen Vorhaben stehen.

Der Vereinswettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse findet bereits zum siebten Mal statt. Premiere für den von Beginn an im gesamten Landkreis ausgerufenen Wettbewerb von Sparkasse und SÜDKURIER war im Jahr 2010.

Wer wie genau dabei sein kann

Teilnehmen können alle im Vereinsregister eingetragenen Vereine (e.V.) mit Sitz im Geschäftsgebiet der Sparkasse Schwarzwald-Baar und Hilfsorganisationen aus den Bereichen Freiwillige Feuerwehr, DRK, Malteser, THW, DLRG und Bergwacht. Voraussetzung für die Teilnahme ist die durch das Finanzamt anerkannte Gemeinnützigkeit. Eingereichte Projekte und Aktionen müssen innerhalb von zwei Jahren in die Tat umgesetzt werden.

Schwarzwald-Baar-Kreis Der Vereinswettbewerb macht es möglich: Toller Geldsegen für Vereine im ganzen Kreis Das könnte Sie auch interessieren

Es geht um die Auszeichnung von besonderen Projekten: Es kann sich bei den eingereichten Bewerbungen auch um die Bezuschussung der laufenden allgemeinen Vereinsarbeit handeln, sofern es sich um eine Investition handelt. Auch besondere einmalige Vorhaben, wie beispielsweise ganz besondere Events oder Aktionen (Helfertag, Ferientag mit Hundeverein etc.), können gefördert werden.

Laufende Ausgaben des Vereins werden nicht berücksichtigt. Das Projekt muss der Gesamtheit des Vereins oder einer Abteilung innerhalb der Organisation zu Gute kommen und nicht nur einzelnen Mitgliedern. Projekte, die der Ankurbelung der Vereinsarbeit dienen, sind zum Wettbewerb ausdrücklich willkommen.