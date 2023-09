Die Hochschule Furtwangen (HFU) wurde Opfer einer Cyberattacke und hat ihre komplette digitale Infrastruktur seit mehreren Tagen heruntergefahren. In der Nacht zum Montag, 18. September sei es laut einer Pressemitteilung zum Angriff gekommen.

Erste Meldungen über die Ausfälle veröffentlichte das Informations- und Medienzentrum der Hochschule im sozialen Netzwerk Mastodon am Montagmorgen.

Kein Ende absehbar

Versuche, die Probleme zu beheben, blieben in den ersten Tagen noch erfolglos. „„Die technischen Analysen laufen. Leider ist noch unklar, wann wir zum Normalbetrieb zurückkehren können“, erklärt Kanzlerin Andrea Linke in einer Pressemitteilung am Mittwochabend. Die gesamte Online-Präsenz, der Mailverkehr sowie die Bibliotheken seien derzeit außer Betrieb.

Das Informations- und Medienzentrum der Hochschule Furtwangen informierte am Montag, 18. September erstmals über die Störungen. Seitdem konnten die Probleme nicht behoben werden. | Bild: IMZ der HFU/Mastodon

Ersatzadresse zur Information eingerichtet

Betroffen ist auch die zentrale Lernplattform Felix (Furtwangen Elearning and Information Exchange). Hier läuft die Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrkräften ab und es werden wichtige Lehrmaterialen online zur Verfügung gestellt.

„Um Studierende, Bewerbende, Mitarbeitende und Kooperationspartner möglichst schnell mit Informationen und Antworten zu versorgen, richtet die Hochschule Furtwangen am heutigen Tag eine neue Webseite ein.“ Diese soll über die Adresse www.hs-furtwangen.de erreicht werden können.

Landeskriminalamt eingeschaltet

Unklar ist, wie sehr die Systeme der HFU in Mitleidenschaft gezogen wurden. „Im Moment ist noch nicht absehbar, welchen Umfang der entstandene Schaden hat“, erklärt die HFU. Die Problemanalyse laufe derzeit noch und genauere Informationen sollen in den kommenden Tagen folgen.

Das Landeskriminalamt sowie die Cybersicherheitsagentur des Landes Baden-Württemberg wurden laut der Hochschule umgehend hinzugezogen und haben die Ermittlungen aufgenommen.

Aktuell Semesterferien

Glücklicherweise trifft der Ausfall die Hochschule vor dem Ansturm der beginnenden Vorlesungen im Oktober. Dennoch werden die digitalen Plattformen auch in den Semesterferien genutzt.

Laut eigenen Angaben waren im April 2023 insgesamt 4605 Studierende an der Hochschule Furtwangen eingeschrieben. Diese verteilen sich auf die drei Standorte Furtwangen, Villingen-Schwenningen und Tuttlingen. Außerdem sind 422 Beschäftigte angestellt.