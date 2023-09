Die Verbindungen ins Internet sind weitgehend gekappt, die meisten Online-Dienste vom Netz getrennt, der E-Mail-Verkehr liegt lahm, nur telefonisch gibt es noch Kontakt nach draußen: So versucht die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) an ihrem Standort Villingen-Schwenningen seit Dienstag, 19. September, ihre Informationstechnik (IT) vor Schäden zu bewahren.

Anlass ist die Warnung eines IT-Mitarbeiter, der am Dienstag auf Unstimmigkeiten in der Technik hingewiesen hatte. Daraufhin griff die DHBW zu einer Abschottungsstrategie. Der aktuelle Verdacht: ein IT-Sicherheitsrisiko.

Mit der Trennung vom Internet hat die DHBW laut einer Pressemitteilung sofort mögliche Maßnahmen zur Abwehr eingeleitet. Seitdem laufen unter anderem technische Analysen, um mögliche Schäden und die Ursache der Unstimmigkeiten zu finden.

Genaue Bedrohungslage noch unklar

Ob die technischen Störungen mit dem Cyberangriff auf die Hochschule Furtwangen (HFU) am vergangenen Montag, 18. September, in Verbindung steht, kann Johannes Stumpf, Referent des Rektors, derzeit nicht beantworten. Auch eine genauere Einordnung, um was für Sicherheitsrisiken es dabei gehen könnte, war am Donnerstag, 21. September, noch nicht möglich.

Solche Sicherheitsrisiken seien allerdings nicht komplett neu für die DHBW, da man bereits seit Monaten „auf der Hut sei“, so Stumpf.

Vor allem Services und Mails betroffen

Laut Pressemitteilung blockiert die Abschottung derzeit insbesondere den E-Mail-Verkehr – Mails können derzeit weder empfangen noch gesendet werden – und die hochschulinternen Services, wie zum Beispiel die Lernplattform Moodle.

Und noch eine Hiobsbotschaft kommt dazu: Dozenten und Studenten der DHBW können am Standort VS derzeit nicht ins Internet gehen, der Zugang ist blockiert.

Nur telefonisch erreichbar

„Aktuell erreichen Sie uns ausschließlich telefonisch. Bitte rufen Sie bei Fragen die entsprechende Ansprechperson an. Unsere Mitarbeitenden finden Sie inklusive Telefonnummer auf der Webseite“, heißt des auf der Homepage. Denn immerhin: Die Website der DHBW lässt sich noch wie gewohnt aufrufen.

Der Studienbeginn am 1. Oktober solle zudem wie geplant durchgeführt werden. Studierende werden gebeten, aktuelle Informationen über die Website oder am Telefon mit ihren Ansprechpartnern einzuholen. „Auch die laufenden Prüfungen werden wie geplant durchgeführt“, kündigt die DHBW auf ihrer Website an.