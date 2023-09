Titisee-Neustadt vor 47 Minuten Helios-Klinik im Alarmzustand: 100 Einsatzkräfte üben für den Katastrophenfall In Blaulicht getaucht wird am Montagabend das Neustädter Krankenhaus. Drei Stunden soll dort eine Katastrophenschutzübung dauern. Was das für die Patienten und die Angehörigen bedeutet.

In der Helios-Klinik in Neustadt findet am Montag, 25. September, eine Katastrophenschutzübung statt. | Bild: Christian Hanner/Helios