Titisee-Neustadt vor 2 Stunden

Schwelbrand in der Helios-Klinik: Klinikpersonal evakuiert Station

In der Einrichtung in Neustadt geht ab und an der Brandmelder los. Ohne Grund und für die Feuerwehr Routine. Am Montag ist das anders. Die Wehr rückte mit elf Fahrzeugen an.