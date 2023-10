Brigachtal: Heavy Halloween Festival

Am Samstag, 28. Oktober, bietet das Heavy Halloween Festival im Brigachtal nun schon zum sechsten Mal Rock und Heavy Metal-Bands aus der Region die Möglichkeit, vor einem großen Publikum aufzutreten. Aufgrund der wachsenden Popularität des Festivals, sind nun auch überregionale Bands dabei, wie die Endtime Prophets aus Kaiserslautern. Einlass in die Froschberghalle Kirchdorf ist um 18 Uhr, Beginn um 18.30. Karten gibt es im Vorverkauf für 22 Euro im Rosy‘s/VS-Schwenningen, Allerley Store/VS-Villingen, Edeka Strecker und Sport Bartler/Brigachtal sowie direkt beim FC Brigachtal oder den auftretenden Bands. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro.

Donaueschingen, Halloween Party

Das Glashaus in Donaueschingen präsentiert sich am Dienstag, 31. Oktober, ganz im Horror-Look zur Halloween Party. DJ Borni und DJ L.T liefern den passenden Sound dazu, mit einer Mischung aus Electro, Black Music und Pop. Verkleidungen sind nicht Pflicht, aber erwünscht. Das Glashaus öffnet seine Pforten zur Unterwelt um 22 Uhr.

Feldberg: Kürbisfest an der Minigolfanlage

Ein rundes Programm für Kinder gibt es beim Kürbisfest an der Minigolfanlage Falkau am Sonntag, 29. Oktober. Von Kürbisschnitzen bis zur Fackelwanderung mit Gruselgeschichten ist alles geboten. Ab 12 Uhr geht‘s los, Anmeldung über info@minigolf-falkau.de, ein Kürbis kostet 5 Euro.

Furtwangen: Gruseldinner im wilden Michel

Leckeres Essen und sich dabei so richtig gruseln? Das geht beim Gruseldinner im wilden Michel in Furtwangen am Dienstag, 31. Oktober. Zu interaktiven „Black Stories“ wird ein Drei-Gänge-Menü serviert. Tickets werden online verkauft auf zumwildenmichel.de, das Essen ist im Preis von 45 Euro enthalten. Beginn ist um 18 Uhr.

Löffingen: Halloween Party

In der Bürgerhalle Unadingen steigt am Samstag, 28.Oktober, die jährliche Halloween Party des Musikverein Unadingen. Bei schauriger Deko spielt die Band „Midnight Special“, Beginn ist um 18 Uhr.

Mönchweiler: Halloween-Party im Bürgerzentrum

Der Zukunftsausschuss Mönchweiler bieten eine Halloween-Party für alle Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Eltern an. Los geht es am 31. Oktober um 18 Uhr. Die Party dauert bis 24 Uhr. Ab 22 Uhr findet sie nur noch für Gäste ab 16 Jahren statt, deshalb sollte jeder, der länger bleiben will, seinen oder ihren Ausweis mitbringen. Geboten wird ein Kostümwettbewerb, eine Bar mit alkoholfreien Cocktails und Getränken und natürlich Musik. Stattfinden wird das ganze im Bürgerzentrum Mönchweiler, der Eintritt ist frei, Verkleidungen sind erwünscht.

Niedereschach: Nacht in Tracht – Halloween Party

Dirndl, Lederhosen und Halloween kombinieren? Das geht bei der vom FC Kappel veranstalteten „Nacht in Tracht – Halloween Party“ am Dienstag, 31. Oktober, in der Eschachhalle in Niedereschach. Die vom Wasen bekannte Band „Allgäu Power“ sorgt ab 20.30 Uhr für die passende Musik, Einlass ist um 19 Uhr. Tickets im Vorverkauf kosten 10 Euro und sind bei Sport Bubi (Villingen), Kleider Müller (Schwenningen), Deiss Kfz-Technik (Niedereschach), Weisser‘s Floraparadies (Schabenhausen) und Sport Weiss (Obereschach) erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 13 Euro.

Schramberg: Halloween-Party der Falken-Hexen

Wie jedes Jahr findet am Dienstag, 31. Oktober, in der Szene 64 in Schramberg die Halloween-Party der Falken-Hexen statt. Drinks und Location erwarten die Gäste ganz im Stile der gruseligsten Nacht des Jahres. Der Eintritt kostet 6 Euro, Beginn ist um 20.30 Uhr. Einlass ab 18 Jahren.

Tuttlingen: Halloween Ü14-Party

Nicht „Süßes oder Saures“, sondern heiße Deutschrap Beats von DJane Dyla gibt es bei der Halloween Ü14-Party im Soundz Club in Tuttlingen am Dienstag, 31. Oktober. Von 17 bis 22 Uhr können hier auch jüngere Gäste Halloween feiern, der Eintritt kostet 5 Euro.

Villingen-Schwenningen: Halloween Barhopping

Barcode, Glunkenhaus und Hausverbot in der laden am Dienstag, 31. Oktober zum Halloween Barhopping in der Färberstraße ein. In allen Bars legen DJs auf, dazu gibt es Coupons für zauberhafte Getränke zu entdecken. Der Eintritt ist frei, los geht‘s um 20 Uhr.

Haben wir eine Party übersehen? Geben Sie uns gerne eine Info per E-Mail an villingen.redaktion@suedkurier.de.