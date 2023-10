Bald 2023 ist es wieder soweit. In Brigachtal startet das nächste Heavy Halloween Festival, ein musikalisches Rock- und Metalfestival, in seiner mittlerweile sechsten Auflage am Samstag, 28. Oktober. Veranstaltet wird dieses Event vom FC Brigachtal in Kooperation mit der Donaueschinger Dark Metal Band Basilisk.

Das Festival möchte hauptsächlich regionalen Bands die Chance geben, sich auf einer größeren Bühne mit professioneller Licht- und Tontechnik dem heimischen Publikum zu präsentieren. Da sich aber inzwischen Bands aus dem gesamten Bundesgebiet sowie Frankreich und der Schweiz für einen Auftritt bewerben, kommen dieses Jahr mit den Endtime Prophets aus Kaiserslautern und Flame or Redemption aus München auch zwei Formationen mit einer längeren Anreise auf die Bühne.

Eröffnen wird Blackwood aus Tennenbronn, die im vergangenen Jahr auf dem Metalacker schon überzeugen konnten. Jung, frisch und dynamisch brettern die fünf Jungs ihre energiegeladenen Metalcore Songs auf die Bühne.

Wer mehr auf Symphonic Power Metal steht kommt bei Timeless Rage aus VS-Schwenningen auf seine Kosten. Bereits zum dritten Mal tritt die sechsköpfige Band in der Kirchdorfer Froschberghalle beim Heavy Halloween Festival auf und begeistert jedes Mal das Publikum. Verglichen mit anderen Vertretern dieses Genres gibt es bei Timeless Rage eine Tendenz zu eher rauen, düsteren und mystischen Klängen

Die Lokalmatadoren Scarcrow aus Donaueschingen waren 2018 auch schon auf dem Festival zu Gast. Im Herbst 2015 fanden sich die vier Musiker zusammen, die eine gemeinsame Vision teilten. Ihre Liebe zu authentischem und ehrlichem Hard Rock schaffte eine Verbindung, die sich erstmals im Oktober 2016 auf einem Tonträger wiederfand.

Münchner Band mit Frontfrau

Mit der einzigen Frontfrau an diesem Abend betritt anschließend die aus München kommende Band Fear or Redemption die Pumpkin Stage. Genau so schnell wie unerwartet hat Flame or Redemption, die Newcomer-Melodic Death Metal Band aus München, einen Platz für sich im Herzen der Metalszene erobert.

Einlass und Karten Einlass für das Festival in die Froschberghalle Kirchdorf ist am Sanstag, 28. Oktober, um 18 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 22 Euro im Rosy‘s/VS-Schwenningen, Allerley Store/VS-Villingen, Edeka Strecker und Sport Bartler/Brigachtal sowie direkt beim FC Brigachtal, bei Basilisk sowie den auftretenden Bands. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro.

Bei der Live-Performance ist Flame or Redemption einfach etwas anderes und liefert jedes Mal ein unvergessliches Erlebnis: Circlepit, Mitsing-Parts und Lichtperformance, während die gesamte Band loslegt und das Publikum nicht nur dabei, sondern mittendrin ist.

Endzeitstimmung aus Kaiserslautern

Zum Abschluss tritt die aus Kaiserslautern angereiste Dark Metal Band Endtime Prophets auf. die fünf Musiker der Endtime Prophets thematisch in ihren Songs und Texten quasi Endzeit und verleihen Gefühlen wie „Wut, Hass, Liebe, Hoffnung, Wille und Glaube“ starken Ausdruck.