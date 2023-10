Es ist düster, die Blätter fallen, es wird früher dunkel. Kein Wunder also, dass zu Halloween im Herbst auch das Gruseln dazu gehört. Das passt zur Stimmung. Und zu Allerheiligen – Halloween ist der Abend davor – gedenkt man der Verstorbenen.

Kein Wunder also, dass bei Halloween gruselige Verkleidungen getragen werden – und vor allem auch unheimliche Filme eine Rolle spielen. Und die sind das besondere Metier von Oliver Müller aus Wolterdingen. Er ist leidenschaftlicher Sammler und fokussiert sich dabei besonders auf Figuren und Stücke aus dem Bereich der Horror-, Fantasy- und Science-Fiction-Filme. Sein ganzes Haus ist voller Figuren.

Halloween hat sich etabliert

„Halloween hat sich besonders für Kinder in den vergangenen Jahren hier etabliert“, sagt Müller. Ihm gefällt das: „Ich kann mich noch erinnern, als das hier anfing, klingelte ein kleiner Pirat bei uns – und wir hatten gar keine Süßigkeiten im Haus, um ihm was geben zu können.“ Das habe sich mittlerweile geändert, man sei vorbereitet.

Was für Müller die Faszination ausmache, das sei die besondere Stimmung. Und natürlich die gruseligen Filme. Dort schöpft er aus einem reichhaltigen Fundus an Erfahrung und hat für Halloween zehn Empfehlungen gemacht, um schön ins Gruseln zu kommen.

1. Halloween

Mittlerweile gibt es 13 Filme aus der Halloween-Reihe rund um den Killer Michael Myers mit der weißen Maske. | Bild: Simon, Guy

Eigentlich logisch. Was passt besser als eine Filmreihe mit dem Namen „Halloween“ im Titel. „Die sind bei mir ganz oben mit dabei“, sagt Müller. Von den 13 bislang erschienenen Filmen gefallen ihm jedoch nicht alle gleich gut. Ganz oben in seiner Rangliste steht dabei der Halloween-Film aus dem Jahr 2007 von Musiker Rob Zombie. In der Reihe geht es um den Serienkiller Michael Myers, der stets zu Halloween maskiert umherzieht. „Zu Halloween passt Halloween.“

2. Geschichten aus der Gruft

Diese lebensgroße Büste des sogenannten Cryptkeepers (engl.: Gruftwärter) stammt aus der Gruselserie „Geschichten aus der Gruft“. | Bild: Simon, Guy

Dabei handelt es sich um eine Horror-Fernsehserie, die von 1989 bis 1996 in den USA und auch in Deutschland ausgestrahlt wurde. Die Geschichten stammen dabei aus einer amerikanischen Comicheft-Serie aus den 1950er-Jahren. Protagonist ist dabei immer der sogenannte Cryptkeeper, der in seiner Gruft die gruseligen Episoden anmoderiert.

„Mir gefällt hier die Vielseitigkeit. Jede Geschichte hat was für sich. Mal ist es eher Fantasy, mal mehr Horror. Dabei sind die Folgen nicht immer zu düster“, sagt Oliver Müller. Der Cryptkeeper lockere mit lustigen Kommentaren auf. „In meiner Lieblingsfolge verfolgt ein Sheriff einen Bankräuber durch die Wüste. Da wird kein Wort gesprochen. Die Folge ist dennoch besonders gut.“

3. Das Halloween-Monster

Ein Plakat der Pumpkinhead-Filme in der Sammlung von Oliver Müller. Auf Deutsch heißt der Film „Das Halloween-Monster“. | Bild: Simon, Guy

Im englischen Original heißt der Film „Pumpkinhead“ (engl.: Kürbiskopf). In dem Film von 1988 macht das gleichnamige Monster Jagd auf Jugendliche. „Für mich ist der Film Synonym für Halloween. Er passt besonders gut zur Jahreszeit“, sagt der Figurensammler.

4. Pan‘s Labyrinth

Diese Figur wird als Pale Man (engl.: bleicher Mann) bezeichnet. Das Wesen kommt in dem Film „Pan‘s Labyrinth“ vor. | Bild: Simon, Guy

„Ein sehr atmosphärischer Film, der bestens zu Halloween passt“, sagt Oliver Müller. Der Film spielt in Spanien zu Zeiten des Bürgerkrieges in den 1930er-Jahren. Dabei vermischen sich Historisches und fantastischer Horror. Bei der Oscar-Verleihung 2007 konnte der Film gleich in drei Kategorien abräumen.

5. Die Nacht der Creeps

Ein Meteorit stürzt auf die Erde. Die schleimige Masse nistet sich am liebsten in den Köpfen von Menschen ein. „Der ist schon einige Jahrzehnte alt, aber immer noch gut“, so der Wolterdinger Sammler. Für ihn sei besonders wichtig, dass der Film eine dichte Atmosphäre habe, die in den Bann ziehe. „Und es kommt darauf an, ob ich ihn zu zweit oder mit acht Leuten anschaue.“

6. Arachnophobia

Dieses Wort bezeichnet die Angst vor Spinnentieren. Passendweise geht es in dem Film um eine Kleinstadt, in der sich eine besonders giftige Spinnensorte rasch vermehrt: „Tier-Horror ist ein eigenes Genre. Der Film ist ein bisschen realistisch gemacht – und spielt mit alten Ängsten“, sagt Müller. Der Film von 1990 wird derzeit neu gemacht und soll 2024 wieder in die Kinos kommen.

7. Die Addams Family

Hier könne auch das jüngere Publikum gut mit schauen. Es geht hier um das genau Gegenteil der idealisierten US-Familie. Dabei scheinen die Addams untot zu sein. „Durch die Wednesday-Serie auf Netflix hat das Thema wieder einen Boom bekommen“, erklärt Müller.

8. Die Filme von Regisseur Tim Burton

Diese Schrumpfkopf-Büste stammt aus dem Film „Beetlejuice“. Die Figur sitzt dort im Wartezimmer des Jenseits und wartet auf den Sachbearbeiter. | Bild: Simon, Guy

Hier gibt es fast immer einen Grabstein, einen Geist oder einen Kürbis zu sehen. Der Regisseur Tim Burton hat gleich eine ganze Menge Filme gedreht, die sich sehr gut für einen Hallween-Filmeabend eignen: „Da gibt es etwas Beetlejuice oder Sleepy Hollow.“

9. Stephen King

Der Clown Pennywise aus der Neu-Verfilmung des Stephen King-Romans „Es“ steht gleich in verschiedenen Formen in Oliver Müllers Haus. | Bild: Simon, Guy

Sich an den Geschichten von Stephen King zu gruseln, das geht einerseits mit Filmen von ihm, etwa „Es“ mit dem kinderfressenden Horror-Clown Pennywise, andererseits auch mit den zahlreichen Romanen: „Ich bin ein großer Fan und mag die Roman am liebsten.“ Müller mag hier auch die Kurzgeschichten sehr gerne. „Katzenauge“ ist eine King-Verfilmung, die aus einzelnen Episoden besteht, die an Kurzgeschichten angelehnt sind.

10. Klassische Filmmonster

Dieser Wolfssoldat stammt aus dem Film „American Werewolf“ von 1981. Er ist einer der Lieblingsfilme von Oliver Müller. | Bild: Simon, Guy

„Es gibt da welche, die im Laufe der Jahrzehnte immer wieder auftauchen. Etwa Vampire, Werwölfe, Mumien“, sagt Müller. Hier finde man für jede Altersgruppe etwas, „von blutig bis harmlos. Es gibt dutzende Interpretationsformen.“ Müllers liebster Werwolf-Film ist „American Werewolf“. Der Film aus den 1980er-Jahren hat damals für die Verwandlungsszene einen Oscar erhalten. „Das ist ein Klassiker. Der Film ist atmosphärisch und die Musik toll.“