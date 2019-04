Wer das Haus von Corinna und Oliver Müller in Wolterdingen betritt, der staunt nicht schlecht. Wie zur Begrüßung stehen hinten im Flur des Eingangsbereiches drei Wesen, die den Besuch begutachten. Für Filmkenner erschließt sich sofort, um wen es sich dabei handelt: Nebeneinander stehen, in Eins-zueins-Umsetzung, E.T. der Außerirdische, ein Gremlin und eine Good-Guy-Puppe, bekannt aus dem Horrorfilm "Chucky – Die Mörderpuppe". In dieser Version ist sie die erste ihrer Art, die nach Europa gelangt ist. In die Hände von Oliver Müller. Wieso gerade zu ihm?

Begrüßung im Hausflur von Filmfiguren in Eins-zu-eins-Größe: E.T. (von links), ein Gremlin und die Good-Guy-Puppe Chucky. | Bild: Simon, Guy

Haus in Themenbereiche eingeteilt

Müller ist Youtuber. Das heißt, er betreibt einen eigenen Kanal namens "Oli Uncut". Dort stellt er verschiedene Figuren, Filme und Merchandise, also Vermarktungsmaterial, vor. Das Besondere daran: Ein Großteil der dort präsentierten Dinge stammen aus seiner eigenen Sammlung. Und die ist gigantisch. "Wir leben in unserer Sammlung", erklärt Müller. Das ganze Haus ist vollgepackt mit Material der Filmfans. Jeder Raum sortiert nach Themenbereichen. Im Schlafzimmer ist vorherrschendes Thema der Kosmos rund um den Science-Fiction-Horror "Alien". Gremlins, Freitag, der 13., Halloween oder Nightmare on Elm Street, im Hausflur Stücke aus der Serie "The Walking Dead" – kaum ein Horror- oder Science-Fiction-Film, der sich nicht in irgendeiner Form wiederfindet.

Die Sammlung der Müllers ist über sämtliche Räume des Hauses verteilt. Dieser hier wird ausschließlich für die Sammelleidenschaft genutzt. Indiana Jones, Terminator, The Walking Dead und vieles mehr ist hier zu sehen. | Bild: Simon, Guy

Im Wohnzimmer steht Leatherface

Wichtig ist die Einteilung nach verschiedenen Themen. So ist das Wohnzimmer groß der Filmreihe "Freitag, der 13." gewidmet. An der Wand hängen Masken des Film-Mörders Jason Voorhees. Hingucker ist allerdings links vom Fernseher eine lebensgroße Figur von Leatherface, der Grauensgestalt aus dem "Texas Chainsaw Massacre". Die Figuren haben dabei teilweise einen erheblichen Wert. Manchmal geht sogar ein ganzes Monatsgehalt dafür drauf. Andere kaufen sich Modelleisenbahnen oder leisten sich einen Urlaub. Bei Müllers wird eben gesammelt.

Das Studio: So sieht es aus, wenn Oliver Müller im Obergeschoss seines Hauses Youtube-Videos online stellt. Die Masken an der Wand sind nicht von der Stange, sondern handgefertigt. Sie gehören zum Kosmos der Horrorfilmreihe "Freitag, der 13." | Bild: Simon, Guy

Viele Stücke sind Unikate

"Unsere Sammlung ist eigentlich nie fertig", sagt Müller. Immer wieder komme etwas neues hinzu, Oft bekommt er auch etwas geschickt. Von Fans, oder direkt von den Herstellern. Das kann er dann wieder auf seinem Youtube-Kanal einer wachsenden Fan-Gemeinde präsentieren. Eigens dazu hat er sich im Obergeschoss ein kleines Studio eingerichtet, mit entsprechender Beleuchtung, Kamera. An der Rückwand hängen weitere Jason-Masken und Plakate. Vieles Unikate, mindestens limitierte Stücke. "Das Poster wurde etwa gemeinsam mit dem Regisseur gestaltet, davon gibt es lediglich 150 Stück", sagt der Youtuber. Er hat noch weitere, die er in einem Gewinnspiel auf seinem Kanal verlosen möchte. "Hier ist nichts von der Stange."

Diese Figuren (im Vordergrund Michonne aus der Serie "The Walking Dead") haben einen Wert von 500 bis 600 Euro. | Bild: Simon, Guy

Woher stammt die Faszination für Horrofilme?

"Die war schon immer da", sagt Müller. Früher habe er heimlich bei den Eltern reingespickt, wenn die sich so etwas angeschaut haben. "Diese Faszination aus der Kindheit nimmt man mit." In der Schule kommen allerdings Unterstellungen: "Ich habe die Jason-Figur auf ein Blatt gemalt. Vom Lehrer wurde dann unterstellt, es stimme im Elternhaus etwas nicht, oder dass ich eine Psychose hätte", sagt Müller, der als Lagerist bei einem großen Bräunlinger Unternehmen arbeitet. Eine Psychose hat er nicht, wohl aber das Interesse am Horror: "Das ist einfach da." Jedoch auch an anderen Filmen. Davon besitzen er und seine Frau mehr als 1000, nicht nur Horror. Etliche auch mehrfach, je nachdem, in welcher Fassung.

Diese Predator-Figur wurde auch von einem Fan geschickt, der sie aufwendig in ein Landschaftsszenario drapiert hat. | Bild: Simon, Guy

Seit rund 30 Jahren lebt der 40-jährige Berliner im Schwarzwald-Baar-Kreis. Seine Frau ist mittlerweile sechs Jahre hier. Dem Paar gefällt es gut. Nur der Platz für die Sammlung, der wird langsam knapp. Nicht alle Figuren, die ankommen, dürfen daher auch bleiben.

Was aussieht, wie professionelles Merchandise zur Horrorspiele und -filmreihe "Resident Evil", wurde von einem Fan an Oliver Müller geschickt. Er hat es selbst hergestellt. | Bild: Simon, Guy