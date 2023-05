Zu einem folgenschweren Unfall kam es auf der Kreisstraße 5728 von Oberkirnach in Richtung Schönwald.

Die Polizei beschreibt den Hergang folgendermaßen: Eine Gruppe von fünf italienischen Motorradfahrern war am Samstag, 20. Mai, gegen 10.35 Uhr auf der K5728 in Richtung Schönwald unterwegs.

Was genau passiert ist

Im Streckenabschnitt zwischen dem Wanderparkplatz Stöcklewaldturm und der Einmündung zur Geutschestraße kam ein 66-Jähriger in einer Rechtskurve mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Auto einer 57-Jährigen.

Der 66-jährige Motorradfahrer wurde nach hinten von seinem Motorrad geschleudert, rutschte über die Fahrbahn und kam schwerstverletzt im Grünstreifen zum Liegen. Sein Motorrad fuhr führerlos weiter und kam nach 70 Metern im Wald zum Stehen.

Verletzt durch Glassplitter

Die 57-jährige Autofahrerin wurde durch Glassplitter der geborstenen PKW-Scheibe leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden in Kliniken eingeliefert, zur Rettung des Motorradfahrers war ein Rettungshubschrauber der Schweizer Rettungsflugwacht eingesetzt. Lebensgefahr besteht bei dem 57-Jährigen nicht.

Zur genauen Unfallermittlung wurde ein Unfallanalytiker hinzugezogen. Die K5728 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 15.45 Uhr voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.

Und noch ein Verletzter

Zu einem weiteren Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer kam es dann am Samstag gegen 19 Uhr, auf der Landstraße 109 bei Schonach. Die Polizei schreibt in einer Pressemitteilung: Ein 31-jähriger Motorradfahrer befuhr die L109 von Schonach in Richtung Elzach. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam er eigenen Angaben zufolge ins Schlingern, tangierte den rechten Bordstein und stürzte.

Bei dem Unfall habe sich der 31-Jährige mittelschwere Verletzungen zugezogen und musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Der 31-Jährige war Teil einer Gruppe Schweizer Motorradfahrer, der er aber vorausfuhr. Die anderen Fahrer bekamen vom Hergang daher nichts mit, bis sie auf den Verunfallten trafen.