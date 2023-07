Der Pilot eines Kleinflugzeuges ist am Donnerstagmorgen gegen 10.45 Uhr beim Absturz seiner Maschine ums Leben gekommen. Der Unfallort befindet sich beim Mönchweiler Gewerbegebiet, kurz hinter der Firma Henngineered (bislang VMR). Der Absturz ereignete sich etwa 80 Meter tief in einem angrenzenden Wald.

Mehrere Augenzeugen hatten den Absturz beobachtet und umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Mit einem Großaufgebot rückten die Feuerwehren aus Mönchweiler und St. Georgen sowie das Deutsche Rote Kreuz an die Einsatzstelle aus.

Ein Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (neongelbe Schutzweste) ist um kurz vor 14 Uhr in Mönchweiler eingetroffen und wird von einem Polizisten zum Absturzort geleitet. | Bild: Cornelia Putschbach

Mann aus dem Raum Rottweil

Bei dem Piloten handelte es sich um einen 64 Jahre alten Mann, der aus dem Raum Rottweil stammte. Er startete nach Angaben der Polizei mit seinem motorisierten Kleinflugzeug auf dem Flugplatz in Fluorn-Winzeln um etwa 10.15 Uhr.

Flugzeugabsturz bei Mönchweiler: Einsatzkräfte machen sich bereit. | Bild: Cornelia Putschbach

Die Rettungskräfte richteten ihre Einsatzzentrale auf dem Parkplatz der Firma Henngineered ein. Das Unternehmen stellte auch Besprechungs- und Kantinenräume für die Einsatzkräfte zur Verfügung.

Gefahr durch auslaufenden Kraftstoff

Später wurde der sogenannte Abrollcontainer Besprechung des Schwarzwald-Baar-Kreises als Einsatz-und Lagezentrum aufgestellt. Die Feuerwehr richtete zudem eine Brandwache ein, weil Kraftstoff aus dem Flugzeug entwich.

Rund eine halbe Stunde lang kreist am späten Donnerstagvormittag ein Polizeihubschrauber über der Absturzstelle beim Gewerbegebiet Egert in Mönchweiler. | Bild: Cornelia Putschbach

Starke Polizeikräfte waren vertreten, unter anderem die Kriminalpolizei, die die Einsatzstelle weiträumig absicherte, bis ein Experte der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BfU) aus Baden-Baden an der Unglücksstelle eintraf.

Tödliche Abstürze Absturz in Schonach Immer wieder kommt es beim Luftsport in der Region zu tödlichen Abstürzen. Im Juni 2022 ist ein 22-jähriger Flieger bei Schonach ums Leben gekommen. Der Mann, Mitglied des Breisgauvereins für Segelflug in Freiburg, hatte am Unglückstag auf dem Segelflugplatz in Kirchzarten bereits zwei Starts und Landungen mit dem späteren Unglücksflieger „DG-300 ELAN“ absolviert, als er zu seinem Flug mit tötlichem Ausgang startete. Von Kirchzarten flog er über Villingen-Schwenningen, später dann in Richtung Sigmaringen, Albstadt sowie Rottweil und anschließend zurück in den Schwarzwald. Über Schonach geriet das Flugzeug in eine „unkontrollierte Fluglage“ und stürzte in einem Wald ab. Absturz in VS-Schwenningen Im Juli 2015 war kurz nach dem Start ein einsitziges Sportflugzeug am Schwenninger Flugplatz ins Trudeln geraten und in das Dach einer Halle gestürzt. Ein Notarzt, der von der Feuerwehr mit einer Drehleiter auf das Dach der Halle gebracht wurde, konnte nur noch den Tod des Piloten feststellen. Da Kerosin in die Lagerhalle für Granulat tropfte, bestand akute Explosionsgefahr, die Feuerwehr befürchtete eine Vermischung des Granulats mit dem Treibstoff. Die Polizei sperrte das Gelände inmitten des Industriegebietes Rammelswiesen weiträumig ab. Die Absturzstelle befand sich nur 20 Meter neben dem öffentlichen Recyclinghof in Schwenningen. Zur Absturz-Zeit herrschte reger Feierabendverkehr in dem Gebiet, Augenzeugen aus umliegenden Firmen alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Das Sportflugzeug war seit vielen Jahren am Schwenninger Flugplatz stationiert gewesen. Der 74-jährige erfahrene Pilot stammte aus der Region Tuttlingen. Das Unglücksopfer war Seniorchef eines großen Unternehmens mit weltweiten Niederlassungen mit Stammsitz im Kreis Tuttlingen.

Vor Ort im Einsatz ist unter anderem die Feuerwehr Mönchweiler mit Kommandant Gerd Wimmer (Bildmitte). Die Feuerwehr übernimmt an der Absturzstelle im trockenen Waldgebiet die Brandwache. | Bild: Cornelia Putschbach

Zur Ursache, die zu dem Absturz des Kleinflugzeugs führte, gibt es derzeit keine Angaben. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei rund 250.000 Euro.

Notfallseelsorger vor Ort

Vor Ort war auch der Notfallnachsorgedienst (NDD) mit fünf Einsatzkräften. Diese kümmerten sich um ein halbes Dutzend Augenzeugen und Ersthelfer, die nach dem Absturz in das Waldstück eilten und versuchten, den Piloten zu retten.