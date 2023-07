Donaueschingen vor 1 Stunde

Schwerer Unfall zwischen Wolterdingen und Donaueschingen: Straße ist aktuell voll gesperrt

Auf der L180 ist es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Einsatzkräfte sind vor Ort an der Arbeit, ein Rettungshubschrauber ist gelandet. Was bislang bekannt ist.