Früh am Morgen freuen sich Jogger an so mancher Wassertretstelle über eine Abkühlung im eiskalten Nass. Tagsüber suchen Spaziergänger und Urlauberfamilien die Wassertretstellen mit ihren Kindern gerne auf. Andere erfrischen nach Feierabend ihre schweren Beine im wohltuenden Nass.

Beim Besuch der Kneipp-Anlagen im Schwarzwald-Baar-Kreis zeigt sich, dass die unterschiedlichsten Menschen das Erfrischungs- und Gesundheitsangebot zu schätzen wissen.

Im Folgenden sind die Kneipp-Anlagen im Schwarzwald-Baar-Kreis entsprechend der Standortgemeinden nach dem Alphabet:

Hier kommt die Karte hin

Eine Kneipp-Anlage in Bad Dürrheim

Die Kneipp-Anlage im Salinensee in Bad Dürrheim ist zurzeit trocken – aber ein paar Meter weiter kann man seine Füße dennoch ins Wasser strecken, wenn man keinen Handlauf benötigt. Der Wasserspiegel wurde gesenkt, um Arbeiten an der Wasserfontäne im See durchzuführen. Diese dauern laut Klaus Lang, Referent für Kurortentwicklung und Prädikatisierung Bad Dürrheim, voraussichtlich bis Mitte- oder Spätherbst an. | Bild: Susanne Rothweiler

Salinensee: Die Kneipp-Anlage im Salinensee lädt üblicherweise zur Erfrischung im Seewasser ein. Allerdings wurde der Wasserpegel temporär abgesenkt, um Reparaturen an der Wasserfontäne zu ermöglichen. Daher ist die eigentliche Tretstelle trockengefallen.

Wer keinen Handlauf zum Abstützen beim Wassertreten braucht, kann aber einige Meter weiter dennoch die Füße ins Nass tauchen.

Wann wird der Pegel des Sees wieder ausreichend ansteigen? Laut Klaus Lang, Referent für Kurortentwicklung und Prädikatisierung, sind die dafür nötigen Regenfälle nach der Sanierung nicht einschätzbar und die Stille Musel als kleiner Zufluss sei wortwörtlich meistens „sehr still“. So werde es sicher Mitte- bis Spätherbst, bis der Wasserspiegel auf dem Niveau sei, um die Wassertretanlage wieder zu nutzen.

Lage: Die Kneipp-Anlage im Salinensee liegt in der Nähe des Hotel Salinensee. Kurz davor ist ein großer Parkplatz.

Drei Kneipp-Anlagen in Bräunlingen

In Bräunlingen gibt es drei Kneipp-Anlagen. Diese werden von der Stadt gepflegt.

Burgring Bruggen: Eine Kneipp-Anlage ist in Bräunlingen-Bruggen am Burgring zu finden und wird gut besucht.

Alina Gorodan, Beate Bofinger, Johann Gorodan und Kasia Faller aus Bräunlingen genießen den Abend an der Kneipp-Anlage Bräunlingen-Bruggen am Burgring. | Bild: Susanne Rothhweiler

Lage: Von Bräulingen kommend biegt der Erfrischungs-Suchende rechts in den Burgring ein. Nach der Linksbiegung befinden sich rechts die Becken.

Döggingen: Eine weitere Kneipp-Anlage befindet sich in Bräunlingen-Döggingen. Auch diese ist stark frequentiert.

In Bräunlingen-Döggingen sind Ayse Baser und ihr Mann Huseyin Baser an der Kneipp-Stelle. Ayser Baser war den ganzen Tag auf den Beinen. Nun sind die Beine dick und Baser freut sich, sie im eiskalten Wasser abzukühlen. | Bild: Susanne Rothweiler

Lage: In Döggingen am Adler rechts abbiegen und den Berg hinunter unter der B 31 durchfahren. Kurz darauf ist, gut sichtbar, auf der linken Seite die Wassertretstelle am Kupferbrunnen.

Ottilienberg: Direkt über Bräunlingen im Wald befindet sich die Kneipp-Anlage auf dem Ottilienberg. Die Kneipp-Anlage ist allerdings zurzeit wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb.

Die Wassertretstelle auf dem Ottilienberg in Bräunlingen ist diesen Sommer nicht in Betrieb. | Bild: Susanne Rothweiler

Lage: Die Wassertretstelle befindet sich direkt am Jakobsweg auf dem Ottilienberg in Bräunlingen, in der Nähe der Ottilienbergkapelle. An der Gaststätte Bregtäler in Bräunlingen geht der Weg rund 250 Meter bergauf zur Ottilienbergkapelle.

Vier Kneipp-Anlagen in Donaueschingen

In Donaueschingen gibt es vier Kneipp-Anlagen. Sie werden alle ehrenamtlich von verschiedenen Vereinen gepflegt.

Allmendshofen: Der aus der Juniperusquelle abfließende Brunnenbach speist das dahinter gelegene Kneipp-Becken in Donaueschingen-Allmendshofen.

Die Kneipp-Anlage in dem Donaueschinger Ortsteil Allmendshofen wird von der Gruppe „7 Blätz Hexen“ gepflegt. Der städtische Bauhof hat drei neue Sitzbänke aufgebaut. | Bild: Susanne Rothweiler

Die Gruppe „Sieben Blätz Hexen“ aus Allmendshofen kümmert sich um die Wassertretstelle.

Lage: Im Donaueschinger Ortsteil Allmendshofen beim Hotel Grüner Baum abbiegen. Vor dem Bahnübergang nach links auf den schmalen Juniperusweg einfahren oder laufen. Die Straße führt direkt auf die Juniperusquelle.

Aufen: Die zweite Kneipp-Anlage in Donaueschingen befindet sich kurz nach Aufen Richtung Grüningen.

Die Kneipp-Anlage in Aufen wird von vielen Kneipp-Begeisterten regelmäßig besucht. | Bild: Susanne Rothweiler

Dort herrscht an heißen Tagen meist reger Betrieb. Die Anlage wird von Mitgliedern des Fördervereins für Sport, Kultur und Gesundheit jeden Tag ehrenamtlich gereinigt.

Lage: Aus Donaueschingen-Aufen Richtung Grüningen rausfahren oder laufen. Kurz nach dem Kindergarten auf der rechten Seite kommt rund 100 Meter weiter auf der linken Seite, von Bäumen umgeben, die Wassertretstelle.

Hubertshofen: Eine weitere Kneipp-Anlage gibt es im Donaueschinger Ortsteil Hubertshofen. Doch Erfrischung sucht man dort zurzeit vergebens.

Die Kneipp-Anlage in Hubertshofen ist aufgrund von Biberbauten im Zulaufbereich der Kneipp-Anlage außer Betrieb. Es sei aktuell nicht vorgesehen, die Anlage in Betrieb zu nehmen, so Beatrix Grüninger, Pressesprecherin der Stadt Donaueschingen. | Bild: Susanne Rothweiler

Der Grund: Es fehlt an Wasser. Hier waren im Zulauf der Wassertretstelle die Biber am Werk. Durch die Bauten der Tiere ist die Kneipp-Anlage trockengefallen. Das Becken wird deshalb auch bis auf weiteres nicht aktiviert.

Pfohren: Donaueschingen verfügt noch über eine vierte Kneipp-Anlage. Sie ist wunderbar mitten in den Feldern außerhalb von Pfohren gelegen. Allerdings ist auch sie zurzeit nicht nutzbar.

Die Kneipp-Anlage in Pfohren ist zurzeit nicht benutzbar: Sie hat bei längerer Trockenheit kein Wasser, da sie vom Grundwasser gespeist wird. | Bild: Susanne Rothweiler

Das Becken werde normalerweise vom Grundwasser gespeist, erklärt Ortsvorsteher Gerhard Feucht. Durch durch die trockenen Sommer gebe es aber momentan zu wenig Wasser.

Lage: In Pfohren Richtung Immenhöfe den Berg hinauf fahren. Aus Pfohren hinaus fahren und bei erster Gelegenheit links abbiegen. Nun in den zweiten Weg auf der rechten Seite einfahren. Nach rund 100 Metern befindet sich die Anlage auf der linken Seite.

Wichtig beim Kneippen An den meisten Kneipp-Anlagen weisen Schilder darauf hin, was der Nutzer der Wassertretstelle beachten sollte. Der Kneipp-Liebhaber sollte nur mit erwärmten Körper ein kneippsches Armbad nehmen oder Wasser treten. Bei kalten Händen oder Füßen sollte man sich durch Laufen oder andere Bewegungen aufwärmen. Armbad und Wassertreten heben ihre Wirkung gegenseitig auf. Aus diesem Grund sollten zwischen den zwei Anwendungen mindestens zwei Stunden vergehen. Beim Wassertreten wird im Storchengang durch das Becken gelaufen. Das heißt, dass die Füße abwechselnd bei jedem Schritt aus dem Wasser gehoben werden. Die Dauer sollte zwischen fünfzehn und dreißig Sekunden betragen. Beim Armbad werden beide Arme ebenfalls zwischen fünfzehn und dreißig Sekunden eingetaucht. Wenn ein starkes Kältegefühl auftritt, sollte das Bad beendet werden. Nach dem Bad werden Arme oder Beine nicht abgetrocknet, das Wasser wird nur vom Körper abgesteift. Bei offenen Wunden oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollte man nicht kneippen.

Eine Kneipp-Anlage in Furtwangen

Neukirch: Die Kneipp-Anlage in Furtwangen befindet sich im Furtwanger Ortsteil Neukirch.

Die Wassertretstelle in Furtwangen-Neukirch liegt inmitten von Kuhweiden am Berg. | Bild: Susanne Rothweiler

Der Standort weist eine Besonderheit auf: Im Boden dieses Kneipp-Beckens sind runde Steine eingearbeitet, so dass die Fußsohlen während des Kneippens noch eine Massage erhalten.

Lage: Von Furtwangen kommend fährt man durch Neukirch hindurch Richtung Hexenloch. Etwa 200 Meter unterhalb von Kirche und Friedhof geht rechts die Straße „Am Berg“ ab. Nach rund 600 Metern auf diesem Weg liegt links ein Haus und rechts die Kneipp-Anlage. Die Wassertretstelle ist auch über verschiedene Wanderwege zu erreichen.

Eine Kneipp-Anlage in Hüfingen

Römerbad: In Hüfingen befindet sich die Kneipp-Anlage in unmittelbarer Nähe des Römerbades.

Sabine Patane und Daniel Panzini sind mit den Fahrrädern unterwegs. An der Kneipp-Stelle in Hüfingen halten sie gerne und tauchen ihre Arme in das kühle Becken. | Bild: Susanne Rothweiler

Michael Sproll, der Bauhofleiter von Hüfingen, sorgt dafür, dass die Kneipp-Becken regelmäßig, mindestens einmal in der Woche, gereinigt werden. Hier suchen oft auch Radfahrer eine kurze Erfrischung im Arm-Kneipp-Becken.

Lage: In Hüfingen aus der Stadt hinaus durch das Stadttor über die Brücke fahren und in die erste Straße rechts abbiegen (Dögginger Straße) und gleich wieder rechts in den Schosenweg zum Römerbad. Am Ende des Weges gibt es einen großen Parkplatz.

Drei Kneipp-Anlagen in Königsfeld

In Königsfeld erwarten drei Wassertretstellen die Kneipp-Begeisterten.

Rathausstraße: Eine moderne Kneipp-Anlage befindet sich zwischen den Häusern an der Rathausstraße 9 (auf der Rückseite der Tourist-Info).

Kneipp-Anlage hinter der Tourist-Info an der Rathausstraße in Königsfeld: Liesel Krachenfels aus Villingen und Edda Motzl aus Königsfeld halten während des Kneippens ein Schwätzchen. | Bild: Susanne Rothweiler

Hier geht es gemütlich zu und die Menschen haben Zeit für ein Gespräch.

Lage: In Königsfeld von der Hermann-Voland-Straße in die Rathausstraße einbiegen. Bis zum Parkplatz am Rathaus fahren. Von dort geht es zu Fuß auf der Rathausstraße weiter. Rund 20 Meter weiter ist links zwischen den Häusern die Anlage (um das Gebäude herumlaufen zur Rückseite).

Döniswald: Die zweite Kneipp-Anlage ist in Königsfeld am Döniswald. Diese Wassertretstelle ist im Grünen gelegen.

Karl Auer legt an der Kneipp-Anlage am Döniswald in Königsfeld eine Kneipp-Pause ein. Er wohnt in Königsfeld. Stephanie Lohrmann und Axel Sauermann sind in Königsfeld in der Reha. Sie besuchen täglich die Wassertretstelle. | Bild: Susanne Rothweiler

Diese Kneipp-Becken werden auch von vielen Gästen genutzt, die in Königsfeld zur Reha sind.

Lage: Vom Parkplatz am Rathaus (Rathausstraße 9) ist der Weg zur Kneipp-Anlage ausgeschildert als „Kneipp-Anlage am Döniswald“. Auf einem Wanderweg geht es quer durch den Wald. Kommt man aus dem Wald heraus, geht es links weg zur Kneipp-Anlage, die schon sichtbar ist.

Kurpark: Die dritte Kneipp-Anlage von Königsfeld befindet sich direkt im Kurpark.

Die Kneipp-Anlage im Kurpark in Königsfeld ist in Betrieb. Nur das Arm-Kneipp-Becken kann zur Zeit nicht genutzt werden. Das Becken wird aber, laut Andrea Hermann, Kurgeschäftsführerin von Königsfeld, demnächst von einer Fachfirma repariert. | Bild: Susanne Rothweiler

Wassertreten ist dort in idyllischer Lage möglich. Das Arm-Kneipp-Becken ist dagegen momentan außer Betrieb. Das soll aber zeitnah repariert werden.

Lage: Wer mit dem Auto kommt, kann am Besten auf dem großen Parkplatz für den Kurpark an der Parkstraße parken (gegenüber der Minigolf-Anlage). Durch den Park Richtung Kurhaus laufen. Auf der rechten Seite unter Bäumen befinden sich die Kneipp-Becken.

Zwei Kneipp-Anlagen in Schonach im Schwarzwald

Schonach hat zwei Kneipp-Anlagen. Die im Kurpark wird von der Gemeinde gepflegt. Die zweite wird von Privatleuten unterhalten.

Die Kneipp-Anlage Schonach befindet sich im Kurpark in der Nähe des Tourismusamtes. Sie wird von der Gemeinde Schonach gepflegt. | Bild: Susanne Rothweiler

Kurpark: Im Schonacher Kurpark neben der Minigolf-Anlage liegt die erste Kneipp-Anlage.

Lage: In Schonach auf der Hauptstraße bis zur Tourist-Information fahren (Hauptstraße 6) oder laufen. Nach dem Gebäude rechts in den Kurpark gehen. Links hinter der Minigolf-Anlage liegt das Kneipp-Becken.

Laubwaldkapelle: Die zweite Kneipp-Anlage ist nur zu Fuß zu erreichen. Aber der Weg lohnt sich auf jeden Fall.

Die verwunschene Kneipp-Anlage im Sägenloch bei Schonach ist auf dem Waldweg von Schonach kommend kurz vor der Laubwaldkapelle (der Ausschilderung folgen) auf der rechten Seite zu finden. | Bild: Susanne Rothweiler

An einem Wanderweg, mitten im Wald, sorgt dieses Kneipp-Becken für Erfrischung. Aber Vorsicht ist geboten: Manchmal ist das Becken etwas rutschig.

Lage: Die Kneipp-Anlage im Sägenloch ist am Wanderweg von Schonach kommend Richtung Kolbenloch zu finden, rechts kurz vor der (ausgeschilderten) Laubwaldkapelle.

Eine Kneipp-Anlage in Unterkirnach

Kirnachmühle: Mitten in Unterkirnach gegenüber der Kirnachmühle liegt ein Kneipp-Stelle.

Gegenüber der Kirnachmühle befindet sich in Unterkirnach die Kneipp-Anlage. | Bild: Susanne Rothweiler

Die Kneipp-Anlage ist bei Einheimischen und Urlaubern sehr beliebt.

Lage: Von der Villinger- oder Tal-Straße in die Hauptstraße in Unterkirnach einbiegen. Einen Parkplatz suchen und in den Mühlenpark laufen. Dort befindet sich die Kneipp-Anlage direkt gegenüber der Kirnachmühle.

Zwei Kneipp-Anlagen in Villingen-Schwenningen

In Villingen-Schwenningen und seinen Stadtbezirken gibt es mehrere Kneipp-Anlagen.

VS-Paffenweiler: Diese Wassertretstelle liegt idyllisch am Waldrand und wird gut besucht.

Monika Warok aus Pfaffenweiler dreht jeden Morgen nach dem Joggen ein paar Runden im Kneipp-Becken bei Pfaffenweiler. | Bild: Susanne Rothweiler

Das Kneipp-Becken in Pfaffenweiler lädt nach dem Joggen zum Abkühlen ein.

Lage: Von der Landesstraße 181 bei Pfaffenweiler Richtung Vöhrenbach abbiegen. Nach rund 400 Metern erneut rechts abbiegen und das Auto abstellen. Nun zu Fuß geradeaus knapp 500 Meter zur Kneipp-Anlage auf der rechten Seite laufen.

VS-Tannheim: In Tannheim ist die Kneipp-Anlage zusätzlich mit Fitness-Geräten ausgestattet.

Bei der Kneipp-Anlage in Tannheim gibt es noch diverse Fitness-Geräte. | Bild: Susanne Rothweiler

Nach dem Kneippen steht eine breite Holzliege zum Entspannen bereit.

Lage: In Tannheim von der Stankertstraße Richtung Schwimmbad in den Unteren Stankertweg einbiegen. Das Auto am Freibad parken. Nun sind es noch rund 200 Meter zu Fuß zum Kneipp-Bad auf der linken Seite.

Eine Kneipp-Anlage in Vöhrenbach

Die Kneipp-Anlage von Vöhrenbach befindet sich wunderbar gelegen etwas außerhalb der Stadt.

Unterhalb der sagenumwobenen Michaelskapelle liegt die Kneipp-Anlage Vöhrenbach. | Bild: Susanne Rothweiler

Michaelskapelle: Die Kneipp-Anlage lädt zu einer Rast ein. Hier kommen viele Wanderer und Radfahrer vorbei. Oberhalb der Anlage befindet sich die Michaelskapelle.

Lage: Von der Ortsmitte von Vöhrenbach fährt man 1,3 Kilometer über die Krankenhausstraße und weiter über die Herzogenweilerstraße bis zur Michaelskapelle (auch Bruderkirchle genannt). Auf der rechten Seite liegt die Wassertretstelle.

Schwarzwald-Baar Wo gehe ich schwimmen? Wann welches Bad in der Region geöffnet hat Das könnte Sie auch interessieren

Kennen Sie weitere Kneipp-Anlagen im Schwarzwald-Baar-Kreis? Dann benachrichtigen Sie uns gerne unter villingen.redaktion@suedkurier.de.